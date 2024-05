Vinte passageiros de avião que fez pouso emergencial na Tailândia estão em UTIs

Bancoc | AFP e Reuters

Vinte passageiros do voo da Singapore Airlines que fez um pouso de emergência em Bancoc na terça-feira (21) seguiam internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) na capital da Tailândia nesta quarta (22).

A informação é dos hospitais a que eles foram encaminhados, Samitivej Srinakarin e Samitivej Sukhumvit. Segundo eles, os pacientes são cidadãos da Austrália, Reino Unido, Hong Kong, Malásia, Nova Zelândia, Singapura e Filipinas. Além dos que estão nas UTIs, 9 foram submetidos a cirurgias e outros 5

aguardavam para ser operados.

Fachada do hospital Samitivej Srinakarin, em Bancoc, onde alguns dos passageiros de voo da Singapore Airlines feridos durante turbulência em voo estão internados - Manan Vatsyayana/AFP

Os passageiros se feriram quando uma forte turbulência atingiu a aeronave no momento em que ela sobrevoava Mianmar —ela tinha saído de Londres na segunda-feira (20) e ia em direção a Singapura.

O episódio terminou com a morte do britânico aposentado Geoffrey Kitchen, 73, provavelmente devido a um ataque cardíaco segundo uma autoridade do aeroporto em Bancoc.

O também britânico Josh Silverstone, 24, de Londres, contou à agência de notícias Reuters que acordou no chão do avião ao ser liberado do hospital nesta quarta.

"Não estava entendendo o que tinha acontecido. Todo mundo estava sangrando", disse. Fotografias da aeronave após a turbulência mostram comida, garrafas e bagagens espalhadas pelo chão, além de máscaras de oxigênio caindo do teto.

Silverstone estava de férias, e pretendia passar alguns dias em Singapura antes de se reunir com um grupo de amigos em Bali. Ele ainda tem esperanças de viajar para a ilha. "Minha sorte é que estou andando", afirmou. Muitos passageiros hospitalizados sofreram lesões na coluna vertebral.

Havia um total de 211 passageiros e 18 tripulantes no voo que sofreu a turbulência e fez um pouso forçado. Destes, 131 passageiros e 12 tripulantes chegaram a Singapura às 5h desta quarta no horário local (18h de terça em Brasília). Já os feridos e seus familiares continuaram em Bancoc.

Mortes decorrentes de acidentes aéreos causados por turbulência em voos comerciais são extremamente raras. De 1980 para cá, apenas três tinham sido registradas, a última delas em 2009.

Aviões são desenhados para enfrentar esse tipo de fenômeno que, por ocorrer em altas altitudes, não implica risco de colisão.

O único perigo é que os passageiros ou membros da tripulação se machuquem com o chacoalhar da aeronave. Por isso, especialistas afirmam que é fundamental que eles usem o cinto de segurança sempre que estiverem em seus assentos.