Filho de Biden é condenado por mentir sobre uso de drogas ao comprar arma

Wilmington (Delaware) | Reuters e AFP

Hunter Biden, único filho vivo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi condenado por um júri nesta terça-feira (11) por mentir, em setembro passado, sobre seu uso de drogas para comprar uma arma em outubro de 2018, e a possuir ilegalmente por 11 dias.

Um júri composto por 12 membros em um tribunal federal de Wilmington, no estado americano de Delaware, o considerou culpado dos três crimes pelos quais foi acusado, tornando Hunter o primeiro filho de um presidente dos EUA em exercício a ser condenado por um crime.

Hunter, 54, que sempre alegou inocência, assentiu levemente com a cabeça após a leitura do veredicto, mas mostrou pouca reação. Ele então deu um tapinha nas costas de seu advogado Abbe Lowell e abraçou outro membro de sua equipe jurídica.

De acordo com a CNN, após sair do tribunal de mãos dadas com a mãe, a primeira-dama Jill Biden, e com sua mulher, Melissa Cohen Biden, Hunter respondeu publicamente ao veredicto de culpa contra ele, dizendo estar "mais grato pelo amor e apoio" de sua família do que "decepcionado com o resultado".

"A recuperação é possível pela graça de Deus e sou abençoado por experimentar esse presente um dia de cada vez", disse ele.

Hunter Biden, filho do presidente dos EUA Joe Biden, deixa o tribunal federal após ter sido considerado culpado pelo júri; ele está de mãos dadas com a mãe, a primeira-dama Jill Biden, e ao lado de sua mulher, Melissa Cohen Biden - Hannah Beier - 11.jun.24/Reuters

Biden prometeu "respeitar o processo judicial" depois que seu filho foi considerado culpado. Ele já havia dito em entrevista à ABC News na semana passada, quando o julgamento já acontecia, que não concederia indulto a Hunter em caso de condenação.

"Eu sou o presidente, mas também sou pai", disse Biden em comunicado divulgado logo após o resultado. "Muitas famílias que tiveram entes queridos lutando contra o vício entendem o sentimento de orgulho ao ver alguém que você ama sair do outro lado e ser tão forte e resiliente na recuperação. Aceitarei o resultado deste caso e continuarei respeitando o processo judicial enquanto Hunter considera um recurso".

O juiz não definiu uma data para a sentença, mas acrescentou que o prazo costuma ser de até 120 dias, o que pode acontecer até um mês antes da eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro, para qual seu pai é um dos candidatos contra o ex-presidente Donald Trump.

As diretrizes de sentença para as acusações relacionadas à arma são de 15 a 21 meses, mas especialistas jurídicos dizem que os réus em casos semelhantes frequentemente recebem penas mais curtas e têm menos probabilidade de serem presos se cumprirem os termos de sua liberdade condicional antes do julgamento.

A situação de Hunter se complicou durante o julgamento após o depoimento de sua ex-cunhada, Hallie Biden, viúva de Beau Biden, que morreu de câncer em 2015. Ela testemunhou que frequentemente limpava a picape do cunhado procurando por drogas, na tentativa de ajudá-lo a abandonar o vício.

Ela, que admitiu ter engatado um romance com Hunter no fim de 2015 ou início de 2016, disse sob juramento que durante uma de suas buscas na picape dele encontrou vestígios de crack e o revólver Colt Cobra calibre 38, que o levou à condenação. Hallie afirmou temer que ele ou seus filhos encontrassem a arma e se machucassem.

"Entrei em pânico e queria me livrar dela [arma]", disse Hallie, que também admitiu ter ficado viciada quando Hunter, segundo ela, lhe apresentou o crack. Ela diz que se livrou dessa droga em 2018.

Durante o julgamento, no dia em que Hallie depôs, os jurados assistiram a imagens de câmeras de vigilância nas quais a ex-cunhada joga a arma de Hunter em uma lata de lixo de supermercado, bem como mensagens de texto onde ela disse que temia pela vida dele.