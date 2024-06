Incêndio em fábrica de baterias mata ao menos 22 pessoas na Coreia do Sul

Seul | AFP

Um incêndio em uma fábrica de baterias de lítio do grupo Aricell matou 22 pessoas na Coreia do Sul nesta segunda-feira (24), informaram autoridades locais. Segundo um bombeiro, há 20 estrangeiros entre os mortos, incluindo 18 chineses, uma pessoa do Laos e uma de nacionalidade desconhecida.

O incidente ocorreu em Hwaseong, cidade no norte da Coreia do Sul e a pouco mais de 40 quilômetros da capital do país, Seul. Imagens divulgadas pela agência de notícias sul-coreana Yonhap mostram grandes colunas de fumaça saindo do prédio devastado pelas chamas.

Vista aérea mostra destruição em prédio após incêndio em fábrica de Hwaseong, cidade no norte da Coreia do Sul - Yonhap/via AFP

De acordo com afirmações do bombeiro Kim Jin-young à agência, mais de cem pessoas trabalhavam na fábrica quando explosões soaram no segundo andar, onde as baterias de lítio são inspecionadas e empacotadas.

Segundo ele, os bombeiros conseguiram entrar no prédio, mas a operação foi dificultada pelo temor de novas explosões. Kim afirmou também que os corpos estavam gravemente queimados e que a identificação completa das vítimas deve demorar.

A Coreia do Sul é um produtor importante de baterias. As peças de lítio, altamente inflamáveis, são utilizadas em vários setores, em particular em carros elétricos e computadores portáteis.

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, pediu às autoridades que "mobilizem todos os funcionários e equipamentos disponíveis" na busca e resgate de pessoas, informou seu gabinete. Já autoridades de Hwaseong recomendaram aos moradores que permaneçam em suas casas.