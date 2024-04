Milagre econômico da Coreia do Sul dá sinais de esgotamento; entenda

Yongin (Coreia do Sul) | Financial Times

Fora da cidade de Yongin, a 40 quilômetros ao sul de Seul, um exército de escavadeiras está se preparando para o que o presidente da Coreia do Sul descreveu como uma "guerra global dos semicondutores".

As escavadeiras movem 40 mil metros cúbicos de terra por dia, cortando uma montanha ao meio enquanto preparam as bases para um novo conjunto de instalações de fabricação de chips que incluirá a maior planta de fabricação com três andares no mundo.

O terreno de 4.000 metros quadrados, um investimento de US$ 91 bilhões pela fabricante de chips SK Hynix, será apenas uma parte de um "megacluster" de US$ 471 bilhões em Yongin, que incluirá um investimento de 300 trilhões de wons (US$ 220 bilhões) da Samsung.

Uma bandeira nacional sul-coreana e uma bandeira da Samsung tremulam do lado de fora do edifício Seocho da empresa em Seul, em 7 de outubro de 2022 - AFP

O desenvolvimento está sendo supervisionado pelo governo em meio à crescente ansiedade de que a principal indústria de exportação do país seja usurpada por concorrentes da Ásia e do Ocidente.

"Forneceremos apoio total, juntamente com a SK Hynix, para garantir que nossas empresas não fiquem para trás na corrida global por lugares potenciais para a produção de chips", disse o ministro da Indústria da Coreia do Sul, Ahn Duk-geun, aos executivos da SK Hynix durante uma reunião no local de Yongin no mês passado.

A maioria dos especialistas do setor concorda que os investimentos em Yongin são necessários para que os fabricantes sul-coreanos mantenham sua liderança tecnológica em chips de memória de ponta, bem como para atender à crescente demanda futura por hardware relacionado à inteligência artificial.

Mas os economistas estão preocupados com a determinação do governo em reforçar as tradicionais alavancas de crescimento da Coreia do Sul, o que revela uma relutância ou incapacidade de reformar o modelo econômico que mostra sinais de esgotamento.

Tendo crescido a uma média de 6,4% entre 1970 e 2022, o Banco da Coreia alertou no ano passado que o crescimento anual do país está a caminho de desacelerar para uma média de 2,1% nos anos 2020, 0,6% nos anos 2030 e pode começar a encolher 0,1% ao ano a partir de 2040.

Pilares do antigo modelo, como energia e mão de obra baratas, estão enfraquecendo. A Kepco, monopólio estatal de energia que fornece tarifas industriais subsidiadas aos fabricantes coreanos, acumulou passivos de US$ 150 bilhões.

Dos outros 37 países membros da OCDE, apenas Grécia, Chile, México e Colômbia têm produtividade da mão de obra mais baixa.

Park Sangin, professor de economia na Escola de Administração Pública da Universidade Nacional de Seul, observa que a fraqueza da Coreia do Sul no desenvolvimento de novas "tecnologias subjacentes" — ao contrário de sua força na comercialização de chips e baterias de íon de lítio inventadas nos EUA e no Japão, respectivamente — está sendo exposta à medida que os rivais chineses diminuem a lacuna de inovação.

"Olhando de fora, você assumiria que a Coreia do Sul é extremamente dinâmica", diz Park. "Mas nossa estrutura econômica, que se baseia em alcançar o mundo desenvolvido por meio da imitação, não mudou fundamentalmente desde os anos 1970."

As preocupações com o crescimento futuro foram exacerbadas por uma iminente crise demográfica. Segundo o Instituto de Saúde e Assuntos Sociais da Coreia, o Produto Interno Bruto do país será 28% menor em 2050 do que foi em 2022, à medida que a população em idade ativa encolher em quase 35%.

"A economia coreana enfrentará grandes desafios se nos apegarmos ao modelo de crescimento do passado", disse o ministro das Finanças, Choi Sang-mok, ao Financial Times no início deste mês.

Alguns esperam que o esperado boom global em inteligência artificial resgate a indústria de semicondutores da Coreia e, talvez até mesmo, a economia coreana como um todo, oferecendo soluções para os problemas de produtividade e demográficos do país.

Mas os céticos apontam para o histórico ruim do país em enfrentar desafios que vão desde sua taxa de fertilidade em queda até seu setor de energia desatualizado e seus mercados de capitais com desempenho abaixo do esperado.

Isso é improvável de melhorar no futuro próximo. A liderança política está dividida entre um legislativo controlado pela esquerda e uma administração presidencial conservadora impopular, com a vitória dos partidos de esquerda nas eleições parlamentares no início deste mês aumentando a perspectiva de mais de três anos de estagnação até as próximas eleições presidenciais em 2027.

"A indústria coreana está lutando para se desvencilhar do modelo antigo", diz Yeo Han-koo, ex-ministro do Comércio da Coreia do Sul, agora no Instituto Peterson de Economia Internacional. "Ainda não encontrou o que vem a seguir."

Uma das razões pelas quais está sendo tão difícil reformar o "modelo antigo", dizem os economistas, é porque ele foi bem-sucedido.

As conquistas do capitalismo orientado pelo estado da Coreia do Sul, que a levaram de uma sociedade agrária empobrecida a uma potência tecnológica em menos de meio século, passaram a ser conhecidas como o "milagre no rio Han".

Em 2018, o PIB per capita da Coreia do Sul medido por paridade de poder de compra superou o de seu antigo ocupante colonial, o Japão.

Seungheon Song, sócio-gerente da prática de consultoria da McKinsey em Seul, observa que a Coreia do Sul deu dois grandes saltos — um entre os anos 1960 e 1980, quando o país passou de bens básicos para petroquímica e indústria pesada, e o segundo entre os anos 1980 e 2000, quando passou para a alta tecnologia.

Entre 2005 e 2022, no entanto, apenas um novo setor — telas — entrou na lista dos dez principais produtos de exportação do país. Enquanto isso, a liderança da Coreia do Sul em uma série de tecnologias críticas diminuiu. Tendo liderado o mundo em 36 das 120 tecnologias prioritárias identificadas pelo governo coreano em 2012, em 2020 esse número havia caído para apenas quatro.

Park diz que os principais conglomerados do país, ou chaebol, muitos dos quais agora são supervisionados pela terceira geração de suas famílias fundadoras, se afastaram de uma "mentalidade de crescimento" nascida da fome para uma "mentalidade incumbente" nascida da complacência.

Ele argumenta que o modelo atual atingiu seu apogeu em 2011, após uma década em que as exportações de tecnologia coreana foram impulsionadas pelos choques de demanda relacionados ao crescimento da China e ao boom global de tecnologia, bem como por investimentos massivos da Samsung e LG para assumir o controle da indústria global de telas de seus concorrentes japoneses.

Desde então, no entanto, empresas de tecnologia chinesas alcançaram seus concorrentes coreanos em quase todas as áreas, exceto os semicondutores mais avançados, o que significa que empresas chinesas que antes eram clientes ou fornecedores se tornaram rivais. Samsung e LG estão lutando pela sobrevivência na indústria global de telas que dominavam há apenas alguns anos.

Park acrescenta que muitos dos ganhos chamativos feitos pelos principais conglomerados vieram às custas de seus fornecedores domésticos, que são submetidos a aperto de preços por meio de relacionamentos contratuais exclusivos.

O resultado é que pequenas e médias empresas, que empregam mais de 80% da força de trabalho sul-coreana, têm menos dinheiro para investir em seus funcionários ou infraestrutura, exacerbando a baixa produtividade, desacelerando a inovação e sufocando o crescimento no setor de serviços.

"A justificativa costumava ser que os chaebol deveriam ser protegidos contra interrupções em casa para que pudessem se concentrar em interromper os rivais no exterior", diz Park. "Mas agora eles são os incumbentes, estão sufocando a inovação em casa e são altamente vulneráveis a interrupções."

A "economia em dois níves" do país, na qual, segundo Park, quase metade do PIB do país foi gerado por conglomerados que empregavam apenas 6% dos sul-coreanos em 2021, também alimenta desigualdades sociais e regionais, o que por sua vez alimenta a competição acirrada entre os jovens sul-coreanos por um pequeno número de vagas nas universidades de elite e empregos bem remunerados em Seul e arredores.

Essa competição está ajudando a reduzir ainda mais a taxa de fertilidade do país, à medida que os jovens sul-coreanos lutam com crescentes ônus acadêmicos, financeiros e sociais. O país tem a maior lacuna de remuneração entre os gêneros e a maior taxa de suicídio da OCDE.

A Coreia do Sul também tem uma das maiores taxas de dívida doméstica em proporção ao PIB do mundo desenvolvido, de acordo com o Instituto de Finanças Internacionais. O casal recém-casado médio na Coreia do Sul tem dívidas combinadas de US$ 124 mil.

Embora a dívida pública da Coreia do Sul em relação ao PIB seja relativamente baixa pelos padrões ocidentais, em 57,5%, o FMI prevê que ela triplicará ao longo dos próximos 50 anos na ausência de reformas drásticas na previdência.

Quarenta e seis por cento dos sul-coreanos devem ter mais de 65 anos em 2070, e o país já tem a maior taxa de pobreza entre os idosos do mundo desenvolvido.

"O crescimento lento alimentou a queda na taxa de natalidade, o que levará a um crescimento ainda mais lento", diz Song, da McKinsey. "Estamos correndo o risco de ficar presos em um círculo vicioso."

O megacluster de Yongin ilustra o desafio da Coreia do Sul em sustentar um modelo econômico que foi desenvolvido pela primeira vez em um momento em que o país era muito mais pobre e menos democrático.

O projeto foi anunciado em 2019, mas foi adiado por vários anos devido a disputas sobre licenças de construção e o fornecimento de água do local.

Uma vez que o primeiro cluster for concluído em 2027 — mais estão planejados para o futuro —, ele enfrentará escassez de mão de obra qualificada. Sem um fornecimento suficiente de energia renovável e sem um consenso bipartidário sobre a construção de novas usinas nucleares, não está claro como o cluster será alimentado.

Apesar das incertezas que o cercam, o plano reflete a confiança de que um esperado boom na demanda por hardware relacionado à inteligência artificial, incluindo chips de memória necessários para grandes modelos de linguagem, justificará os investimentos.

As ações da SK Hynix mais do que dobraram no último ano, com o entusiasmo dos investidores por seus chips de "memória de alta largura de banda" usados com os processadores de ponta da Nvidia.

Ahn Ki-hyun, diretor executivo da Associação da Indústria de Semicondutores da Coreia, diz que o país precisa seguir em frente com o projeto de Yongin, pois potenciais concorrentes estão fazendo seus próprios investimentos.

Ele destaca os esforços dos EUA e do Japão para reviver suas próprias capacidades de fabricação de chips com subsídios generosos. "Podemos perder nosso status como potência na fabricação de chips se nossas empresas continuarem a construir plantas no exterior, mas se as instalações estiverem concentradas em nosso próprio país, nossa competitividade aumentará", diz ele.

Na semana passada, a Samsung anunciou um investimento de US$ 45 bilhões no Texas para atender à demanda esperada por chips relacionados à IA, enquanto a SK Hynix está construindo uma instalação de memória de alta de banda em Indiana.

No longo prazo, no entanto, os executivos se preocupam com a absorção do know-how coreano por rivais americanos, bem como com o risco de que a proliferação de clusters de chips ao redor do mundo leve a um excesso crônico de oferta e ineficiências que poderiam minar ainda mais a lucratividade.

Os investimentos texanos da Samsung, que se beneficiaram de até US$ 6,4 bilhões em subsídios federais de Washington, também destacam como o governo coreano está lutando para igualar os incentivos oferecidos em outros países.

Alguns veem na próxima era da IA uma oportunidade para a Coreia do Sul elevar seus horizontes além da fabricação e da preservação de seus maiores players.

Sunghyun Park, presidente-executivo da startup de design de chips de IA Rebellions, observa que o país já possui capacidades em três dos quatro pilares necessários para a IA — lógica, memória e provedores de serviços em nuvem — e agora tem a oportunidade de garantir acesso recíproco aos algoritmos de IA mais sofisticados do mundo, o quarto pilar.

"Nossa força em hardware é importante, mas se quisermos progredir, precisamos subir na cadeia de valor em direção ao design e ao software", diz Park. "Isso significa investir nosso dinheiro em parcerias estratégicas com os criadores dos maiores modelos de linguagem do mundo."

O argumento de Park ressoa com aqueles que se preocupam que a ênfase contínua da Coreia do Sul na fabricação e no hardware — tanto no setor de chips quanto além — prove ser insustentável à medida que os custos continuam a subir.

Mas Inseong Jeong, ex-engenheiro da SK Hynix e autor de "O Futuro dos Impérios de Semicondutores", um livro sobre a indústria de chips coreana, diz que o país deve se concentrar em seus pontos fortes existentes. "O mundo sempre precisará de hardware, e o mundo sempre precisará de chips."

Ele acrescenta que, ao permanecer na vanguarda da produção de chips, as empresas coreanas estarão mais propensas a se beneficiar de futuros avanços na IA.

"A barreira entre hardware e software é difícil de superar, mas funciona dos dois lados", diz Jeong. "Por exemplo, nossas empresas de chips de memória seriam as principais beneficiárias de uma inovação em que os chips de IA se assemelhassem mais ao funcionamento do cérebro humano. Não há garantias de que a IA sempre rodará em GPUs da Nvidia."

Alguns analistas consideram os avisos sobre o futuro econômico da Coreia do Sul exagerados, observando que muitos países ocidentais lamentam amargamente terem abandonado o tipo de base de manufatura avançada que Seul conseguiu preservar.

A "guerra tecnológica" entre os EUA e a China, argumentam, está jogando a favor da Coreia, já que rivais chineses nos setores de chips, bateria e biotecnologia são restritos ou barrados de entrar em mercados ocidentais em crescimento, enquanto a preocupação com a segurança de Taiwan alimenta a demanda por alternativas coreanas.

Empresas sul-coreanas em áreas que vão desde defesa e construção até farmacêuticos, veículos elétricos e entretenimento mostraram-se mais hábeis do que muitos de seus pares ocidentais em reduzir sua exposição ao mercado chinês e buscar crescimento no sudeste asiático, Índia, Oriente Médio, África e América Latina.

O Banco da Coreia também afirmou que os cenários mais sombrios sobre a crise demográfica e as perspectivas de crescimento do país podem ser aliviados trazendo o país para a média da OCDE em uma série de métricas, incluindo concentração urbana da população e emprego jovem.

Mas outros argumentam que, embora haja muito que a Coreia do Sul possa e deva fazer para aliviar seus problemas, seu histórico em reformas é ruim.

Os gastos com mensalidades privadas continuam a subir à medida que a competição por vagas nas universidades se torna mais acirrada, enquanto a taxa de fertilidade continua caindo.

As reformas nos setores de previdência, moradia e saúde estagnaram, enquanto campanhas de longa data para reduzir a dependência do país dos grandes conglomerados, impulsionar energias renováveis, aumentar as avaliações corporativas, reduzir a lacuna salarial de gênero e fazer de Seul um centro financeiro asiático líder fizeram pouco progresso.

Mas o ministro das Finanças, Choi, mantém sua fé de que a economia do país pode ser reformada, insistindo que "o dinamismo está incorporado no DNA coreano".

"Precisamos redesenhar políticas para liberar esse dinamismo econômico novamente", diz Choi. "Mas o milagre ainda não acabou."