Lula condena tentativa de golpe na Bolívia e diz esperar que democracia prevaleça na América Latina

Brasília

O presidente Lula (PT) condenou no fim da tarde desta quarta-feira (26) a tentativa de golpe na Bolívia, acrescentando esperar que a democracia prevaleça em toda a América Latina.

"A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão, presidido por Luis Arce", escreveu o presidente em rede social.

Lula se reúne na tarde desta quarta-feira com o chanceler Mauro Vieira e com o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, embaixador Celso Amorim

O Ministério das Relações Exteriores também divulgou nota condenando a ação dos militares bolivianos, a qual descreveu como uma "grave violação da ordem constitucional na Bolívia"

"O Governo brasileiro condena nos mais firmes termos a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia, que envolve mobilização irregular de tropas do Exército, em clara ameaça ao Estado democrático de Direito no país", afirma o texto do Itamaraty.

"O Governo brasileiro manifesta seu apoio e solidariedade ao Presidente Luis Arce e ao Governo e povo bolivianos. Nesse contexto, estará em interlocução permanente com as autoridades legítimas bolivianas e com os Governos dos demais países da América do Sul no sentido de rechaçar essa grave violação da ordem constitucional na Bolívia e reafirmar seu compromisso com a plena vigência da democracia na região. Esses fatos são incompatíveis com os compromissos da Bolívia perante o MERCOSUL, sob a égide do Protocolo de Ushuaia", completa o texto.

O presidente Lula durante cerimônia no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira/Folhapress

Mais cedo, Lula havia dito que não tinha ainda informações precisas sobre o episódio na Bolívia, mas acrescentou que "golpe nunca deu certo".

"Eu sigo informado. Agora eu pedi para o meu ministro [das Relações Exteriores, Mauro Vieira] entrar em contato para ele ter certeza [do que houve], porque a gente não pode ficar anunciando coisa que depois não acontece", afirmou Lula.

"Eu quero informações. Eu pedi para o ministro Mauro ligar para a Bolívia, ligar para o presidente [boliviano], ligar para o embaixador brasileiro para a gente ter certeza, para ter uma posição. Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo", completou.

Militares das Forças Armadas da Bolívia tomaram nesta quarta-feira (26) a praça em La Paz onde fica o palácio presidencial, e soldados liderados por um general destituído do comando do Exército na terça (25) adentraram o prédio.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, denunciou por meio das redes sociais o que chamou de "mobilização irregular" de unidades do Exército, enquanto o ex-presidente Evo Morales disse que há um golpe de Estado em curso.

Vídeos que circulam na internet mostram um blindado do Exército se chocando contra a entrada do palácio presidencial e soldados entrando no prédio. Antes disso, tropas foram vistas marchando pelas ruas da capital. Arce disse que "a democracia deve ser respeitada", mas não fez nenhum outro pronunciamento até aqui.

Segundo a agência de notícias Reuters, o general Juan José Zúñiga, que foi destituído do cargo de comandante do Exército na terça, disse que "por enquanto" reconhece Arce como chefe das Forças Armadas, mas que haverá uma troca ministerial no governo.

"Os três chefes das Forças Armadas viemos expressar nossa discordância. Vai haver um novo gabinete de ministros, com certeza as coisas vão mudar, mas nosso país não pode continuar desse jeito", disse Zúñiga à mídia local.