Lula e Janja vão à Europa para cumprir agenda diplomática

O presidente Lula (PT) e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, viajarão esta semana para a Suíça e para a Itália. Na Europa, ele cumprirá agenda em dois eventos oficiais: a 112ª Conferência Internacional do Trabalho, da OIT (Organização Internacional do Trabalho), em Genebra, e a reunião do G7, em Borgo Egnazia. Nas redes sociais, contudo, publicações viralizaram ao insinuar que o objetivo da viagem seria a comemoração do Dia dos Namorados, celebrado no Brasil em 12 de junho.

No dia 13, como verificado pelo Comprova, o casal desembarca na Suíça. Lula participa do evento da OIT como copresidente e, por isso, segundo o Itamaraty, será o orador inicial.

Lula e Janja, em evento no Rio de Janeiro - Mauro Pimentel - 2.abr.2024/AFP

Depois de Genebra, ainda no dia 13, o casal parte para Borgo Egnazia, onde acontece a reunião da cúpula do G7. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Lula foi convidado pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Será sua oitava participação como presidente convidado em uma reunião do grupo, formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

Além de se reunir com os líderes do G7 e outros presidentes, Lula terá ao menos cinco reuniões bilaterais. O Itamaraty já confirmou que haverá encontros com o papa Francisco e com os presidentes da Índia (Narendra Modi), da África do Sul (Cyril Ramaphosa), da França (Emmanuel Macron) e da União Europeia (Ursula von der Leyen).

Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência lamentou as tentativas de "desvirtuar o caráter dessas importantes agendas do presidente da República". Já a assessoria de comunicação da primeira-dama confirmou que ela "acompanhará o presidente Lula na viagem para a reunião do G7, assim como fez no ano de 2023, e da OIT".

Por que investigamos

