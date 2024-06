Grupos israelenses ignoram sofrimento de civis em Gaza e responsabilizam Hamas

The New York Times

Netivot, cidade do sul de Israel, um polo de classe trabalhadora para rabinos místicos a cerca de 16 quilômetros da fronteira de Gaza, escapou do pior do ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro, um golpe de sorte que muitos moradores atribuem à intervenção milagrosa dos sábios judeus enterrados na região.

No entanto, muitos parecem mostrar pouco interesse pelo sofrimento atual dos civis palestinos —praticamente vizinhos— do outro lado da cerca na Faixa de Gaza.

Palestinos em região destruída de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, - Eyad Baba/AFP

Michael Zigdon, que opera uma pequena barraca de comida no mercado decadente de Netivot e empregava dois homens de Gaza até o dia do ataque, expressou pouco empatia pelos moradores de lá, que suportam ataques militares israelense nos últimos oito meses.

"Quem quer essa guerra, e quem não quer?", disse Zigdon, enquanto limpava um derramamento de corante vermelho de uma máquina de bebidas com gelo triturado em sua barraca. "Não fomos nós que os atacamos em 7 de outubro."

Como muitos israelenses, Zigdon culpou o Hamas por se infiltrar em áreas residenciais, colocando em perigo os civis de Gaza, enquanto misturava a distinção entre terroristas e a população em geral, como se todos fossem cúmplices.

Os israelenses permanecem marcados pelo trauma do que aconteceu em 7 de outubro —quando os agressores liderados pelo Hamas avançaram pela fronteira, matando cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, e levando cerca a Gaza, de acordo com autoridades israelenses. Foi o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto.

A dor, ainda crua, está cada vez mais coberta de raiva. Grande parte da psique coletiva israelense está envolta em camadas de indignação autoprotetoras à medida que Israel enfrenta a repreensão internacional por sua condução da guerra e pela crise humanitária em Gaza.

A maioria dos israelenses parece estar ciente de que a ofensiva aérea e terrestre subsequente de seu Exército em Gaza matou dezenas de milhares de palestinos —muitos deles crianças, de acordo com autoridades de saúde em Gaza— e causou destruição generalizada no território.

Mas eles também viram vídeos de dezenas de pessoas em roupas civis saqueando e atacando moradores de aldeias rurais israelenses durante os ataques do Hamas. Enquanto pesquisas palestinas mostram amplo apoio entre os moradores de Gaza para o ataque de 7 de outubro, alguns palestinos se manifestaram contra as atrocidades cometidas pela facção e seus aliados naquele dia.

Netivot é um bastião do conservadorismo político e religioso: nas eleições de novembro de 2022, quase 92% dos votos da cidade foram para os partidos que compõem o governo linha-dura liderado pelo primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. Grupos armados de Gaza dispararam salvas de foguetes em direção à cidade ao longo dos anos. Um atingiu Netivot em 7 de outubro e matou um menino de 12 anos, seu pai e avô.

Mas a falta de empatia pela situação dos moradores de Gaza se estende além dos redutos tradicionais de direita de Israel. Rachel Riemer, 72, moradora de longa data de Urim, um kibutz liberal e de esquerda, a cerca de 16 quilômetros ao sul de Netivot e a uma distância semelhante da fronteira de Gaza, lembrou que, durante uma rodada anterior de combates, ela havia doado dinheiro para cobertores para crianças em Gaza.

"Desta vez, não tenho espaço no meu coração para ter pena deles", disse ela sobre os civis de Gaza. "Eu sei que há muito a lamentar; racionalmente, eu entendo. Mas emocionalmente não consigo."

Muitos israelenses —tanto conservadores quanto liberais— culpam o Hamas por iniciar a guerra e por infiltrar seus combatentes entre a população de Gaza, operando, segundo o Exército, em escolas, hospitais e mesquitas, e em túneis sob casas.

Muitos também veem os civis de Gaza como cúmplices, pelo menos ideologicamente, nas atrocidades de 7 de outubro, dizendo que eles levaram o Hamas ao poder em primeiro lugar, nas eleições palestinas de 2006, e que não expressaram muito remorso —embora o Hamas governe Gaza desde 2007 com pouca tolerância para qualquer dissidência, muito menos a uma nova votação. À medida que a guerra se arrasta, mais palestinos em Gaza têm se mostrado dispostos a se manifestar contra o Hamas, arriscando retaliação.

O número de mortos em Gaza aumentou para pelo menos 37 mil desde que Israel iniciou sua ofensiva, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não faz distinção entre combatentes e civis.

Autoridades do Hamas negam as alegações de Israel de que usam instalações públicas, incluindo hospitais, como cobertura para suas operações militares, apesar de algumas evidências em contrário. E há pouca saída para a maioria dos 2,3 milhões de residentes de Gaza, aterrorizados e encurralados em uma faixa de terra estreita e lotada —fortemente selada por Israel e Egito— e que se estende até o mar, onde um bloqueio naval está em vigor.

Organizações internacionais também acusaram Israel de restringir a entrada de ajuda, causando fome generalizada, embora autoridades israelenses digam que abriram cruzamentos adicionais para mercadorias e culpem grupos humanitários por não distribuírem a ajuda de forma eficaz. A maioria da população de Gaza foi deslocada, e mais da metade das casas no território teria sido danificada ou destruída.

Para grande parte da população israelense, esta guerra é diferente dos conflitos árabe-israelenses anteriores, disse Avi Shilon, historiador israelense baseado em Tel Aviv, explicando a aparente indiferença ao sofrimento dos palestinos. Ao contrário das guerras muito mais curtas de 1967 ou 1973, quando exércitos estatais lutaram contra exércitos estatais, este conflito é visto mais como a guerra de 1948 em torno da criação de Israel moderno ou através do prisma do genocídio nazista na Europa, disse ele.

Shilon disse que via cada morte não intencional como uma tragédia. Mas o ataque de 7 de outubro —quando os agressores mataram pessoas em suas casas, em uma festival de música, em abrigos de bombas de estrada e em bases do Exército— foi amplamente visto em Israel como sendo "apenas sobre matar judeus", disse Shilon, transformando a guerra subsequente em uma batalha visceral: "ou nós ou eles".

Rony Baruch, 67, um agricultor de batatas de Urim, que também escapou do grosso do ataque de 7 de outubro, disse que a crise humanitária em Gaza era terrível e dolorosa, e que era hora de encerrar a guerra. Mas ele disse que não achava que sua opinião fosse representativa. Ele também enfatizou que Israel não era o vilão neste confronto.

Muitos israelenses permaneceram em um lugar sombrio. A mídia de notícias em hebraico ainda está cheia de histórias de perda e coragem de 7 de outubro. Eles assistiram a vídeos horrendos dos horrores de 7 de outubro filmados por agressores do Hamas, bem como vídeos de reféns divulgados pelos grupos armados que os mantinham.

Alguns sobreviventes disseram ter reconhecido residentes de Gaza que haviam empregado anteriormente entre os infiltrados. Vídeos mostraram algumas multidões zombando e abusando de reféns enquanto eram desfilados por Gaza em 7 de outubro.

O resgate de quatro reféns em 8 de junho veio após meses de relatos sobre reféns mortos em cativeiro e sobre o Exército recuperando os restos de alguns para enterro em Israel. Os israelenses geralmente prestaram pouca atenção ao alto número de mortes que a missão de resgate causou no lado de Gaza. Autoridades de saúde de Gaza relataram mais de 270 mortos, incluindo crianças.

A imprensa israelense mainstream raramente foca no sofrimento dos civis de Gaza e rotineiramente lidera os noticiários com os funerais e perfis de soldados que morreram em batalha. Ainda assim, de acordo com uma pesquisa este ano, 87% dos israelenses judeus relataram ter visto pelo menos algumas fotos ou vídeos da destruição em Gaza.

Os israelenses estão divididos, amplamente ao longo de linhas políticas, e às vezes dentro de si mesmos, sobre questões como o fornecimento de ajuda humanitária.

"Tenho emoções mistas", disse Sarah Brien, 42, residente de Urim. "Por um lado, você é obrigado como país a convenções internacionais. Por outro lado, você não está recebendo nada em troca. Alguma organização confiável viu algum dos reféns? Quem está cuidando deles?" O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que não conseguiu ter acesso aos reféns.

Os israelenses reconhecem a fome em Gaza, mas acusam o Hamas de roubar ou desviar a ajuda. Autoridades do Hamas negam roubo de ajuda, dizendo que algumas pessoas desesperadas saquearam as entregas. Muitos israelenses viram imagens de residentes famintos de Gaza cercando os caminhões de ajuda. Mas muitos também ficaram indignados com imagens de residentes de Gaza indo para a praia em busca de algum alívio, enquanto os reféns permaneciam no escuro.

E alguns israelenses dizem que o resto do mundo seguiu em frente muito rapidamente após 7 de outubro.

"A sensação é que para o mundo, a história começou em 8 de outubro", disse Tamar Hermann, professora de ciência política e especialista em opinião pública no Instituto de Democracia de Israel, um grupo de pesquisa apartidário em Jerusalém. "Eles sentem que não apenas os gazenses não mostram remorso, mas o mundo está minando o sofrimento israelense."

Ao mesmo tempo, há pouco desejo em Israel de ver crianças morrerem de fome em Gaza. "Não temos alma para isso", disse Hen Kerman, 32 anos, da cidade do sul de Beersheba.

Kerman, que trabalha em um escritório de investigações privadas, e seu parceiro, Rani Kerman, 32, motorista de táxi, tinham vindo a Netivot para rezar no túmulo de um sábio reverenciado conhecido como Baba Sali. Eles se definiram como de extrema direita.

Mas, como muitos israelenses, pareciam ter poucas ilusões sobre como a guerra estava indo depois que Netanyahu e seu governo de direita prometeram oito meses atrás erradicar o Hamas.

"Soldados estão morrendo, e o Hamas ainda está lá", disse Rani Kerman.

Alguns, como Rani Kerman, dizem acreditar que o Exército israelense deveria causar mais destruição em Gaza. Outros dizem que Israel deveria concordar com um acordo, seja qual for o custo, para trazer os reféns para casa e focar em um plano de saída.

Tali Medina, 52, gerencia uma fazenda leiteira em Urim. Seu marido, Haim, foi baleado e ferido por agressores em 7 de outubro quando estava andando de bicicleta com um amigo.

"Eu não comecei essa guerra nem mantive reféns por mais de 200 dias", disse Medina, vestindo uma camiseta com o logo "Brothers in Arms" de um grupo de protesto antigoverno liderado por soldados da reserva militar. Enquanto ela se opõe ao governo israelense belicoso, Medina —como a maioria dos israelenses— culpa o Hamas pela guerra.

"A realidade é muito difícil, mas não é minha responsabilidade", disse ela.