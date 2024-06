Papa alerta sobre risco de IA aprofundar desigualdades em discurso no G7

Borgo Egnazia (Itália) | Reuters

O papa Francisco usou seu discurso na cúpula do G7 —grupo que reúne algumas das principais economias do mundo— nesta sexta-feira (14) para fazer um alerta sobre os perigos da inteligência artificial (IA).

Papa Francisco é cumprimentado pelo presidente da Argentina, Javier Milei; ao redor do pontífice, estão ainda a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e o presidente dos EUA, Joe Biden (de costas) - Ludovic Marin/AFP/AFP

Francisco, 87, foi o primeiro pontífice a discursar em uma cúpula do G7. Diversos líderes globais o cumprimentaram calorosamente à medida que o religioso, de cadeira de rodas, era guiado a seu lugar ao lado da enorme mesa oval de reuniões —ele recebeu um abraço do rei Abdullah, da Jordânia, um beijo do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e conversou longamente com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Compatriota do papa, o presidente da Argentina, Javier Milei, foi outro que o abraçou, repetindo uma cena ocorrida em fevereiro deste ano, no Vaticano. O anarcocapitalista, que no passado chegou a chamar o papa de "imbecil" e "representante do mal" e acusá-lo de "interferência política", vem buscando uma reconciliação com o líder católico desde que ascendeu à Presidência, e inclusive o convidou para visitar o país natal de ambos.

Em sua fala, Francisco afirmou que, apesar de a IA representar uma "transformação histórica" para a humanidade, é preciso que seu desenvolvimento seja rigorosamente supervisionado de modo a preservar a vida e a dignidade humanas.

Ele enfatizou que a tecnologia arrisca aprofundar ainda mais as desigualdades globais —algo que o presidente brasileiro, Lula, tinha abordado no dia anterior em um discurso em um evento da OIT (Organização Internacional do Trabalho) na Suíça.

Assim, ao mesmo tempo em que ela tem potencial para ampliar o acesso ao conhecimento pelo mundo, também pode gerar "uma injustiça maior entre nações avançadas e em desenvolvimento ou entre classes sociais dominantes e oprimidas", disse Francisco.

"Cabe a todos fazer um bom uso [da IA], mas o ônus de criar as condições para que ele seja possível e proveitoso recai sobre a política."

O pontífice ainda apontou que é preciso impedir que algoritmos se sobreponham às liberdades individuais. "Condenaríamos a humanidade a um futuro sem esperança se tirássemos a capacidade das pessoas de tomar decisões acerca de si mesmas e de suas vidas", disse.

O G7 reúne os líderes dos EUA, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Japão. Além disso, a anfitriã da cúpula, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, convidou dez outros países para participar das negociações desta sexta.

Em um rascunho de sua declaração final, o grupo afirmou que pretende elaborar um plano para preparar o campo da educação para a iminente revolução trazida pela IA.