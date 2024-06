Pentágono realizou campanha secreta contra vacinação para minar a China durante pandemia

Washington | Reuters

No auge da pandemia de Covid-19, o Exército dos Estados Unidos lançou uma campanha secreta para combater o que percebia como a crescente influência da China nas Filipinas, uma nação especialmente afetada pelo vírus mortal.

A operação clandestina não havia sido relatada anteriormente. Seu objetivo era semear dúvidas sobre a segurança e eficácia das vacinas e outros auxílios salvadores fornecidos pela China, descobriu uma investigação da Reuters.

Por meio de contas falsas na internet destinadas a se passar por filipinos, os esforços de propaganda militar se transformaram em uma campanha antivacinação. Postagens em redes sociais criticavam a qualidade de máscaras faciais, kits de teste e a primeira vacina que estaria disponível nas Filipinas —a Sinovac da China.

A Reuters identificou pelo menos 300 contas no X que correspondiam a descrições compartilhadas por ex-oficiais militares dos EUA familiarizados com a operação nas Filipinas. Quase todas giravam em torno do slogan #Chinaangvirus —em tagalo (língua filipina), "China é o vírus".

Postagem corresponde à mensagem, ao cronograma e ao design da campanha de propaganda antivacina dos militares dos EUA nas Filipinas, dizem antigos e atuais oficiais militares - @layla12731317 / Reprodução via Reuters

"A Covid veio da China e a vacina também veio da China, não confie na China!", dizia uma publicação de julho de 2020 em tagalo. As palavras estavam ao lado de uma foto de uma seringa ao lado de uma bandeira chinesa e um gráfico ascendente de infecções. Outra postagem dizia: "Da China - EPI, Máscara Facial, Vacina: Falso. Mas o coronavírus é real."

Após a Reuters questionar o X sobre as contas, a empresa de redes sociais de Elon Musk removeu os perfis, determinando que faziam parte de uma campanha coordenada de bots (robôs) com base em padrões de atividade e dados internos.

O esforço antivacinação do Exército dos EUA, iniciado em 2020, expandiu-se para além do Sudeste Asiático e foi encerrado em 2021. O Pentágono adaptou a campanha para públicos locais na Ásia Central e Oriente Médio, usando contas falsas para espalhar medo das vacinas chinesas entre muçulmanos, argumentando que elas eram proibidas pela lei islâmica devido à presença de gelatina de porco.

O programa militar continuou sob a administração do presidente Joe Biden, apesar de alertas sobre desinformação, e a Casa Branca proibiu esforços antivacinação, levando o Pentágono a iniciar uma revisão interna.

Um oficial sênior do Departamento de Defesa reconheceu que o Exército dos EUA se envolveu em propaganda secreta para desmerecer a vacina chinesa, mas se recusou a fornecer detalhes.

O Pentágono diz utilizar redes sociais para combater ataques de influência maligna. A China foi acusada de desinformação sobre a Covid-19, culpando os EUA. O Ministério das Relações Exteriores chinês acusa EUA de manipular redes sociais e espalhar desinformação.

A embaixada de Manila em Washington não respondeu. Um porta-voz do Departamento de Saúde das Filipinas, no entanto, disse que as "descobertas da Reuters merecem ser investigadas."

Especialistas americanos em saúde pública condenaram a campanha secreta antivacinação do Pentágono, afirmando que colocou civis em perigo em busca de ganhos geopolíticos.

Embora as vacinas chinesas tenham sido consideradas menos eficazes do que as doses lideradas pelos EUA da Pfizer e Moderna, todas foram aprovadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A Sinovac não respondeu a um pedido de comentário.

Profissionais de saúde e o governo lutaram para vacinar os filipinos contra a Covid-19, em maio de 2021, em Taguig, região metropolitana de Manila, Filipinas; naquela época, o país tinha uma das piores taxas de vacinação do Sudeste Asiático, e a principal era a Sinovac - Lisa Marie David/Reuters

Pesquisas acadêmicas publicadas recentemente mostraram que, quando indivíduos desenvolvem ceticismo em relação a uma única vacina, essas dúvidas muitas vezes levam à incerteza sobre outras inoculações.

No Paquistão, a CIA (Agência Central de Inteligência) usou um programa falso de vacinação contra hepatite em Abbottabad para capturar Osama bin Laden. Isso resultou em ataques contra uma campanha de vacinação de poliomielite, levando ao ressurgimento da doença no país.

MORTES ELEVADAS

O Exército utilizou contas falsas para disseminar informações enganosas, incluindo material antivacina. O impacto não pôde ser determinado. Após esforços de propaganda dos EUA, o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, ameaçou prender pessoas que recusassem vacinas.



A vacinação estava abaixo da meta do governo, com 2,1 milhões de cidadãos totalmente vacinados de 114 milhões. Os casos de Covid-19 ultrapassavam 1,3 milhão, com quase 24 mil mortes. A dificuldade em vacinar contribuiu para a alta taxa de mortalidade na região.

Esperanza Cabral, ex-secretária de saúde, disse desconhecer operação militar secreta dos EUA, mas que tem certeza "que muitas pessoas morreram de Covid-19 e não precisavam morrer disso."

GUERRA DE DESINFORMAÇÃO

A Reuters descobriu uma operação militar secreta dos EUA, revelando operações psicológicas clandestinas sensíveis. A exposição desses programas conseguiu prejudicar alianças estrangeiras e intensificar conflitos com rivais, após aumento de apelos por propaganda agressiva pós-eleições de 2016 devido à influência russa.

Em 2019, o então presidente Donald Trump autorizou a CIA a lançar uma campanha clandestina nas mídias sociais chinesas para virar a opinião pública contra o regime de Xi Jinping. A Covid-19 intensificou a campanha, levando a um contra-ataque do Pentágono. A propaganda antivacina foi uma resposta aos esforços chineses de disseminar informações falsas sobre a origem do vírus.

Em março de 2020, autoridades chinesas afirmaram sem evidências que o vírus pode ter sido trazido por um membro do serviço militar dos EUA. Também sugeriram que o vírus poderia ter se originado em uma instalação de pesquisa do Exército dos EUA em Maryland.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse em um email que se opunha "a ações para politizar a questão das origens e estigmatizar a China". O ministério não fez comentários sobre a queixa do Departamento de Justiça.

Pequim expandiu sua influência global enviando assistência à Covid-19, incluindo vacinas declaradas como bem público global. A China e os EUA adotaram abordagens diferentes na vacinação, levando a escassez global.