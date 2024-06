Saiba em que temas Biden e Trump mentiram ou exageraram durante o debate

Washington | The New York Times

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente americano Donald Trump se enfrentaram na noite de quinta-feira (27) no primeiro debate da corrida à Casa Branca. A reportagem do The New York Times analisou as declarações de ambos sobre vários temas e checou sua veracidade.

Veja a seguir as declarações, divididas por assunto:

Aborto

Todo jurista queria que fosse assim

Falso

Três juízes da Suprema Corte discordaram da decisão histórica em 2022, e os direitos ao aborto continuam sendo amplamente populares. A maioria dos americanos desaprova a decisão da Suprema Corte de ter revogado a permissão em nível federal, de acordo com o Pew Research Center.

Eles vão tirar a vida de uma criança no oitavo mês, nono mês, até depois do nascimento

Falso

Trump estava descrevendo a abordagem do governo Biden em relação à política de aborto.

O aborto "após o nascimento" seria infanticídio, o que é ilegal em todos os estados. E os abortos no final da gravidez são muito raros: em 2021, menos de 1% ocorreram após 21 semanas de gestação, de acordo com estatísticas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças coletadas de agências de saúde estaduais e outras. Mais de 90% das interrupções ocorreram em até 13 semanas de gestação, que é datada do início do último período menstrual da mulher.

Imigração

O que fiz, desde que mudei a lei, o que aconteceu? Mudei de uma forma que agora você está em uma situação em que há 40% menos pessoas cruzando a fronteira ilegalmente. É melhor do que quando ele [Trump] deixou o cargo

Enganoso

O número de pessoas flagradas pela Patrulha de Fronteira tentando cruzar a fronteira com o México caiu 40% desde que uma medida do governo Biden que essencialmente suspende pedidos de asilo entrou em vigor no início de junho, mas o número de travessias na fronteira era, em geral, menor no governo Trump.

Os únicos empregos que ele criou são para imigrantes ilegais

Falso

As estimativas oficiais de emprego não sustentam a declaração de Trump. A população de imigrantes vivendo nos EUA ilegalmente cresceu nos últimos anos, mas não o suficiente para ocupar todos os empregos criados sob Biden.

A economia adicionou mais de 15 milhões de empregos desde janeiro de 2021. Duas organizações que defendem níveis mais baixos de migração e segurança de fronteiras mais rígida estimaram que haja de 2,3 milhões a 2,5 milhões de imigrantes sem status legal permanente em 2023.

E por causa de suas políticas ridículas, insanas e muito estúpidas, as pessoas estão entrando e matando nossos cidadãos em um nível que nunca — chamamos isso de crime de migrantes. Eu chamaria de crime de Biden-migrante

Exagerado

Embora tenha havido casos amplamente divulgados de americanos mortos por imigrantes que entraram no país ilegalmente, esses episódios não representam uma tendência. Numerosos estudos apontam que a imigração não aumenta as taxas de criminalidade. Os imigrantes são menos propensos a cometer crimes e menos propensos a serem encarcerados do que os cidadãos americanos.

Inflação/economia

Ele causou essa inflação

Enganoso

Segundo pesquisas independentes, gastos públicos aprovados tanto por Trump quanto por Biden contribuíram para a inflação crescente que os EUA registraram nos primeiros dois anos da Presidência do democrata. Mas não há evidências que associem estas despesas, de Biden ou de Trump, à maior parcela da alta dos preços.

Você olha para o custo dos alimentos, onde dobrou, triplicou e quadruplicou

Falso

Os preços dos alimentos subiram significativamente desde o início de 2021, mas não dobraram, triplicaram ou quadruplicaram no geral por causa da inflação. O índice de inflação de "alimentos em casa" que acompanha os preços dos alimentos está cerca de 20% mais alto desde então.

O desemprego entre os negros está no nível mais baixo em muito, muito tempo

Precisa de contexto

O desemprego para os trabalhadores negros hoje é relativamente baixo em comparação com os padrões históricos, embora isso também fosse verdade antes do início da pandemia em 2019.

China

Ele é pago pela China

Falso

Trump estava se referindo a Biden e parecia fazer alusão a pagamentos de uma empresa chamada CEFC China Energy e suas afiliadas para entidades associadas ao filho de Biden, Hunter, e seu irmão James.

Não há nenhuma evidência de que qualquer parte desses pagamentos, que começaram após Biden deixar a vice-presidência, tenha ido para o presidente.

Temos o maior déficit com a China

Falso

O déficit comercial dos EUA com a China em bens e serviços foi de US$ 252 bilhões (aproximadamente R$ 1,3 trilhão) no ano passado, o nível mais baixo desde 2009.

Ambiente/clima

Durante meus quatro anos, tive os melhores números ambientais de todos os tempos

Enganoso

Trump respondeu a uma pergunta sobre o que faria em resposta às mudanças climáticas dizendo que sua gestão revogou quase cem regulamentações ambientais, incluindo proteções para ar limpo e água limpa.

As emissões de dióxido de carbono dos Estados Unidos permaneceram em níveis aproximadamente iguais desde 2017, o primeiro ano do governo Trump, até 2019, antes de diminuir acentuadamente em 2020 devido aos impactos da pandemia nas viagens e atividades econômicas.

O acordo de Paris ia nos custar US$ 1 trilhão. Para a China; nada. Rússia, nada. Índia, nada

Enganoso

No âmbito do Acordo de Paris, um pacto climático global voluntário, os países mais ricos concordaram em ajudar os pobres mais ameaçados pelas mudanças climáticas. Sob Biden, os Estados Unidos se comprometeram a doar US$ 11,4 bilhões (equivalente a R$ 63 bilhões) anualmente até 2024 para ajudar países vulneráveis a desenvolver energia limpa e se preparar para as consequências das mudanças climáticas.

A China também contribui para os países em desenvolvimento, embora não por meio da ONU, mas por um fundo de cooperação "Sul-Sul" separado.

Defesa/política externa

Consegui que eles investissem centenas de bilhões de dólares. O secretário-geral da Otan disse que Trump fez o trabalho mais incrível de todos os tempos

Precisa de contexto

Trump tornou o aumento dos gastos militares europeus uma pedra angular de sua presidência, e isso aumentou durante seu governo. No entanto, mais países aumentaram seus gastos com defesa ao longo da gestão Biden. De acordo com um relatório da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), em 2020, último ano de Trump na Casa Branca, os gastos militares aumentaram 4,6%, e nove países cumpriram o compromisso de gastar 2% do seu PIB em defesa.

Este ano, a Otan estimou que os gastos com defesa aumentaram 17,9%, e 23 dos 32 aliados cumpriram seus compromissos financeiros.

Fui ao cemitério da Segunda Guerra Mundial — cemitério da Primeira Guerra Mundial que ele [Trump] se recusou a ir. Ele estava com seu general de quatro estrelas, e ele me disse, 'Eu não quero entrar lá porque são um bando de perdedores e idiotas.'"

Precisa de contexto

As citações "perdedores" e "idiotas" vêm de um artigo publicado na The Atlantic em 2020 sobre a relação do ex-presidente Trump com os militares. Ele continua a contestar esse relato.

O artigo se baseou em fontes anônimas, mas muitas foram corroboradas por veículos de imprensa, incluindo o The New York Times, e por John Kelly, um general aposentado de quatro estrelas da Marinha que foi chefe de gabinete de Trump na Casa Branca. Trump nega veementemente ter feito os comentários.

Racismo

E o que ele fez com a população negra é horrível, incluindo o fato de que por 10 anos ele os chamou de superpredadores

Falso

Trump fez essa afirmação anteriormente sobre Biden, inclusive em um debate de outubro de 2020. Mas foi a rival política de Trump em 2016, Hillary Clinton, ex-secretária de Estado, que usou esse termo.

Em 1996, Hillary, na época primeira-dama, disse em um evento de campanha: "Eles muitas vezes estão conectados a grandes cartéis de drogas; eles não são mais apenas gangues de crianças. Eles muitas vezes são o tipo de crianças chamadas superpredadoras. Sem consciência, sem empatia. Podemos falar sobre como eles acabaram assim, mas primeiro temos que trazê-los à razão."

Hillary falou naquele evento em apoio a um projeto de lei de combate ao crime de 1994 que Biden também apoiou na época —e que especialistas posteriormente descobriram ter contribuído para o encarceramento em massa que prejudicou os negros.