Análise do New York Times aponta vitória da oposição nas eleições da Venezuela

São Paulo

Uma análise de atas eleitorais conduzida pelo jornal americano The New York Times e publicada nesta quarta-feira (31) aponta que a oposição venceu as eleições presidenciais do último domingo (28) na Venezuela, ao contrário do que anunciou o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país.

O jornal americano replicou os resultados de um levantamento liderado por pesquisadores brasileiros ao qual a Folha teve acesso e cujo resultado publicou no dia seguinte ao pleito. Segundo a projeção, o ex-diplomata Edmundo González teria obtido 66% dos votos, vencendo o ditador Nicolás Maduro, que teria registrado 30%.

A man walks under a giant billboard with the image of Venezuelan President Nicolas Maduro, which was vandalized during strong protests against the results of Venezuela's presidential election in Valencia, Carabobo State, Venezuela, on July 31, 2024. Venezuelan President Nicolas Maduro said Wednesday he was willing to share evidence of his election win, with international pressure mounting for him to back up a disputed victory that has sparked deadly protests. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) - YURI CORTEZ/AFP

O levantamento foi produzido durante o processo de apuração na Venezuela, mas divulgado apenas após serem anunciados os números oficiais do órgão eleitoral, que declarou vitória de Maduro com 51,2% dos votos, contra 44,2% para González, ao que se seguiram acusações de fraude.

O levantamento e a validação da metodologia foram liderados, entre outros, por Dalson Figueiredo, professor associado de ciência política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e Raphael Nishimura, do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan, ambos com ampla experiência em amostragem eleitoral.

O New York Times utilizou o mesmo material do levantamento e disse ter chegado aos mesmos resultados, o que fortalece a credibilidade do estudo e aumenta as chances de que os números apresentados pelo CNE no domingo não são verídicos.

Ao longo dos últimos meses, os pesquisadores coletaram as bases de dados de quatro eleições anteriores na Venezuela para identificar mesas de votação que tendiam a ser mais chavistas ou mais opositoras e, com isso, selecionar uma amostra a ser analisada que não pendesse mais para um lado ou para o outro.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Disso, foram selecionadas 1.500 mesas de votação —são 30 mil no país—, uma amostra que é considerada robusta por especialistas. A ideia dos pesquisadores era que, após o fechamento das urnas, sua equipe em campo obtivesse as atas eleitorais que, segundo o regramento eleitoral local, devem ser divulgadas para as testemunhas da mesa.

Isso ocorreu, mas não para todas as atas. Das 1.500 buscadas pelo projeto, apenas 700 foram divulgadas ao longo do domingo, uma amostra ainda considerada ampla para extrapolar seus resultados.

O regime de Maduro ainda não publicou as atas eleitorais das urnas eletrônicas. Países como Brasil, Colômbia e Estados Unidos pedem a divulgação desses documentos para que o resultado do pleito possa ser atestado, enquanto o Palácio de Miraflores afirma ter havido um ataque hacker que impossibilita sua publicação.