Veja quem são os favoritos a vice de Kamala, segundo doadores democratas

O governadora da Pensilvânia, Josh Shapiro, o senador do Arizona Mark Kelly e o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, são os favoritos para se tornarem companheiros de chapa de Kamala Harris, de acordo com grandes doadores democratas próximos à vice-presidente.

Os três homens conquistaram o apoio dos principais doadores de Wall Street e Hollywood e agora estão sendo avaliados pelo ex-procurador-geral de Barack Obama, Eric Holder, disseram essas pessoas.

Os apoiadores de Wall Street preferem o governador da Pensilvânia, Shapiro, ou o governador da Carolina do Norte, Cooper, enquanto os doadores democratas de Hollywood estão pressionando por Kelly, afirmaram pessoas familiarizadas com o processo.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, ao lado do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, em Filadélfia - Kevin Mohatt - 13.jul.2024/Reuters

Outros nomes mais abaixo na lista incluem o governador de Kentucky, Andy Beshear, e o governador de Illinois, J.B. Pritzker.

O processo de avaliação para a vice-presidência ocorre após um período agitado de dois dias no qual Joe Biden anunciou sua saída da corrida presidencial e ungiu Kamala como sua sucessora, após um declínio eleitoral agudo iniciado na desastrosa performance em debate contra Trump em junho.

Em seu primeiro dia completo de campanha na segunda-feira (22), a vice-presidente acumulou delegados suficientes para garantir a nomeação e quebrou recordes de arrecadação de fundos.

Biden disse na terça-feira (23) que se dirigirá à nação a partir do Salão Oval nesta quarta (24) sobre "o que está por vir e como concluirei o trabalho para o povo americano".

Os três democratas no topo da lista de doadores como potenciais candidatos a vice-presidência têm laços pessoais com Kamala. Cooper e Kamala eram procuradores-gerais estaduais ao mesmo tempo, e fizeram campanha juntos na Carolina do Norte nas últimas semanas, antes de Biden se retirar.

Shapiro, outro ex-procurador-geral estadual, conhece Kamala há quase duas décadas. Kamala também é próxima de Kelly, um veterano de guerra e ex-piloto da Nasa, e de sua esposa Gabby Giffords, ex-deputada do Arizona que sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 2011.

Os governadores democratas Tim Walz, de Minnesota, e Gretchen Whitmer, de Michigan, também permanecem na lista, disseram pessoas familiarizadas com o processo de avaliação. Whitmer era uma das favoritas dos doadores para substituir Biden, mas disse nesta semana que não pretende deixar seu cargo de governadora.

"Eu ficaria entusiasmado com qualquer um deles, especialmente Shapiro, Kelly, Cooper, Pritzker ou Beshear", disse Michael Kempner, um importante doador democrata em Nova York. "Ela tem um forte grupo para escolher."

A súbita ascensão de Kamala eletrizou os doadores, com a vice-presidente dizendo que arrecadou mais de US$ 100 milhões nas primeiras 24 horas de sua campanha —cerca de US$ 30 milhões a mais do que Biden arrecadou nos primeiros dois meses de sua campanha.

Um assessor da Future Forward, um comitê de arrecadação de fundos (PAC) afirmou que o PAC democrata garantiu US$ 150 milhões de doadores nas 24 horas após Biden endossar Kamala. O grupo arrecadou anteriormente mais de US$130 milhões até junho.

Shapiro é favorecido por muitos doadores de Wall Street que estão convencidos de que o governador de 51 anos da Pensilvânia poderia desempenhar um papel crucial em ajudar Kamala a vencer um estado-pêndulo que poderia decidir a corrida pela Casa Branca este ano.

"Shapiro é jovem e enérgico e pode vencer na Pensilvânia. Ele é uma escolha óbvia", disse um doador próximo a Kamala. "Não é algo definitivo, mas ele está sendo muito considerado."

Kelly também é favorecido por muitos dos principais doadores democratas de Hollywood e Wall Street que admiram sua história pessoal como astronauta da Nasa, bem como sua popularidade no Arizona, outro estado-pêndulo.

"Gostaria de ver o senador Mark Kelly como candidato a vice-presidente", disse o ex-embaixador dos EUA na Espanha, Alan Solomont, que hospedou um evento de arrecadação de fundos de US$ 2 milhões para Kamala em Massachusetts, no sábado (20). "Ele e sua esposa, Gabby Giffords, sabem tanto quanto qualquer um sobre violência política, e sua liderança em segurança de armas atrairá os jovens eleitores."

Vários doadores levantaram preocupações de que Shapiro não tenha experiência suficiente no governo. Kelly também teria que renunciar ao seu cargo no Senado dos EUA para se tornar vice-presidente, o que poderia custar aos democratas um assento crucial que precisam manter sua maioria na Casa.