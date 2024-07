Com crise demográfica, China usa jardins de infância como centros para idosos

China | AFP

Em um antigo jardim de infância no norte da China, um grupo de idosos balança ao som de canções populares. Diante do rápido envelhecimento de sua população e da baixa natalidade, o país asiático recorre a esses centros para atender seus cidadãos mais velhos.

Centenas de milhões de chineses entrarão na terceira idade nas próximas décadas sem novas gerações para substituí-los, devido à baixa taxa de natalidade crônica do país, conforme mostram as estatísticas oficiais.

Essa crise demográfica já afeta o setor educacional, com quase 15.000 jardins de infância fechados no ano passado e uma queda de 5,3 milhões de inscrições em relação a 2022.

Idosos caminham com crianças em parque público de Pequim, a capital chinesa - Tingshu Wang - 12.jan.24/Reuters

Alguns desses centros optaram por se adaptar aos tempos, como este na província de Shanxi, que substituiu as barulhentas crianças por uma população mais madura e calma. Assim como no restante do país, a região está envelhecendo e no ano passado as mortes registradas superaram em 78.000 o número de nascimentos.

O problema "se tornou particularmente evidente quando o número de crianças continuou diminuindo", diz a diretora Li Xiuling, de 56 anos, à AFP. "Depois que meu jardim de infância ficou vazio, pensei em como poderia dar a ele um melhor uso", acrescenta.

Fundado em 2005, o jardim de infância de Li costumava ter 280 alunos, mas teve que fechar no ano passado. Reabriu em dezembro com um novo nome, Impressão de Juventude, um centro recreativo para pessoas aposentadas.

Agora o centro na capital provincial, Taiyuan, recebe cerca de cem alunos adultos que aprendem música, dança, modelagem e outras disciplinas. "É uma ideia bastante progressista", afirma.

"Eles vêm realizar alguns sonhos que tinham quando eram jovens".

Me sinto jovem novamente

Em uma manhã chuvosa de julho, uma professora de modelagem lidera uma fila de mulheres idosas cuidadosamente penteadas desfilando pela sala de aula vestidas com trajes tradicionais qipao e guarda-sóis rosas de papel. Em outra aula, alunos sentados em semicírculo batem tambores africanos enquanto entoam canções socialistas.

Para He Ying, de 63 anos, frequentar este centro a ajudou a superar sua falta de confiança após a aposentadoria e a fazer novos amigos. "Sentia que minha vida cultural (...) era muito pobre, que não tinha muito sentido continuar vivendo", diz a mulher à AFP. Mas as pessoas aqui "não estão apenas esperando envelhecer".

As marcas do passado persistem no centro, com pequenas camas e carteiras alinhadas nas coloridas paredes das antigas salas de aula.

Para Yan Xi, que antes ensinava no jardim de infância e agora lidera as aulas para aposentados, levou um tempo para se acostumar. "As crianças pequenas simplesmente acreditam em tudo que você diz, mas os mais velhos (...) têm seus próprios métodos", diz a instrutora. "Tenho que pensar melhor em como me comunicar com eles", afirma à AFP.

Na mídia local da China, surgiram outros casos bem-sucedidos de pré-escolas transformadas em centros de educação para adultos.

Para a estudante Sun Linzhi, de 56 anos, essas instalações têm atendido "a uma necessidade de universidades para os mais velhos". Desde que começou os cursos no centro de Taiyuan, "me sinto jovem novamente", explica à AFP.

Idosos dançam em parque em Pequim, na China - Tingshu Wang - 16 jan.24/Reuters

Economia prateada

A população de 60 anos ou mais da China aumentou em quase 17 milhões de pessoas no ano passado, segundo as estatísticas oficiais. Esse grupo etário já representa mais de 20% do total da população e a previsão é que chegue a um terço até 2035, de acordo com o grupo de pesquisa Economist Intelligence Unit.

Pequim planeja implementar um sistema nacional de cuidados para a terceira idade "relativamente sólido" até 2025, mas o país carece de lares para idosos e a disparidade na cobertura entre regiões é muito ampla.

Os principais líderes do país discutirão o futuro do que chamam de "economia prateada" em uma reunião importante na capital a partir de segunda-feira.

O governo estima que os produtos e serviços dedicados a esse setor populacional (desde turismo adaptado às suas necessidades até tecnologia de saúde) possam representar 30 trilhões de yuans (4,13 trilhões de dólares) em 2035. Mas também quer estimular a fertilidade, um fator-chave do envelhecimento populacional, com resultados escassos até agora.

Li, a diretora do centro de Taiyuan, sente saudades dos tempos em que crianças barulhentas corriam por sua escola. "Eu estava muito emocionalmente envolvida", afirma, apontando para as mesas e camas desativadas.