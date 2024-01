Com nascimentos em baixa, China acelera queda da população

Taipé

Pelo segundo ano consecutivo, a China viu sua população diminuir em 2023 para 1,409 bilhão de pessoas, contra 1,411 bilhão no ano anterior, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, em relatório divulgado na manhã de quarta-feira em Pequim (noite de terça em Brasília).

A queda foi o dobro da anterior —que havia sido a primeira desde 1961. É resultado da diminuição nos nascimentos, que ficaram em 9,02 milhões em 2023, contra 9,56 milhões no ano anterior, e do aumento das mortes, que chegaram a 11,1 milhões, contra 10,4 milhões no ano anterior.

A diminuição da população tem reflexo nas perspectivas para a economia, em aspectos como a demanda já frágil por habitação e o consumo de maneira geral.

Crianças brincam numa estátua do parque Hankou, em Wuhan, na China, em 17 de janeiro de 2024 - AFP

O informe sobre população foi divulgado junto com os dados econômicos do ano passado, como o crescimento de 5,2% do PIB, mas também a diminuição de 7,8% nos gastos com construção e decoração, parte da crise imobiliária chinesa.

A China não está sozinha, na região, em queda de população. Entre outros, também Japão, Coreia do Sul e Taiwan enfrentam baixas taxas de natalidade, com reflexos econômicos e sociais, inclusive a falta de demanda para as vagas no sistema educacional.