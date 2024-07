Democratas resgatam vídeo de 2019 em que Kamala se mostrava pronta para desafiar Trump

São Paulo

Em 2020, antes de se tornar vice de Joe Biden na corrida contra Donald Trump, Kamala Harris teve uma breve campanha à cabeça da chapa do Partido Democrata. Com a desistência de Biden e o seu endosso à candidatura de sua vice, eleitores democratas trouxeram à tona nas redes sociais um comercial daquela campanha em que ela se dizia preparada para vencer o republicano.

"Ela processa predadores sexuais. Ele [Trump] é um deles. Ela fechou faculdades fraudulentas. Ele dirigiu uma", diz o vídeo, publicado em novembro de 2019, posicionando Kamala como uma opção anti-Trump. "Ele é controlado pelo grandes bancos, ela é a procuradora que enfrenta os maiores bancos da América. Ele está nos separando, e ela vai nos unir."

Cinco anos depois da publicação original do vídeo, uma denúncia de agressão sexual contra Trump, às quais o vídeo faz referência, tiveram um desfecho. Em janeiro deste ano, Trump foi condenado a pagar US$ 83,3 milhões a uma jornalista que o acusava de tê-la estuprado em uma loja de departamento nos anos 1990, e depois tê-la difamado por anos ao negar o crime.

Nos comentários, alguns apoiadores avaliam que o o vídeo "ainda é relevante atualmente". "Eu sei que ela pode bater o Trump", disse outro comentário postado no vídeo.

A pouco mais de três meses da eleição Biden, 81, anunciou neste domingo (21) que não será mais candidato à reeleição. Ele não resistiu à intensa pressão interna do Partido Democrata pela sua saída, que começou após o desastroso desempenho no debate realizado no fim de junho e não arrefeceu mesmo após várias tentativas do presidente de assegurar apoiadores e eleitores de que tinha condições de derrotar Donald Trump.

O anúncio foi feito por meio de uma carta publicada nas redes sociais do presidente. Biden disse que vai explicar melhor sua decisão em um pronunciamento à nação nesta semana. O presidente, em seguida, endossou Kamala para ser a candidata democrata na eleição de novembro.