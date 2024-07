Deslizamentos de terra deixam ao menos 146 mortos em área rural na Etiópia

São Paulo

Pelo menos 146 pessoas morreram na segunda-feira (22) após um deslizamento de terra no distrito de Geze-Gofa, no sul da Etiópia, anunciaram as autoridades locais. As operações de salvamento prosseguiam nesta terça (23).

"Foram encontrados 146 cadáveres, dos quais 96 homens e 50 mulheres, e os trabalhos de busca continuam de forma intensa", declarou em comunicado Habtamu Fetena, responsável pelas relações públicas na zona de Gofa. Ele afirmou que o número de mortos pode aumentar.

Mulher se desespera em área próxima ao deslizamento de terra que ocorreu no distrito de Geze-Gofa, na Etiópia, deixando ao menos 146 mortos - Gofa Zone Government Communication Affairs Department - 22.jul.24/ESN/AFP

Os deslizamentos ocorreram em uma área rural, montanhosa e isolada a mais de 450 quilômetros da capital etíope, Adis Abeba. O acesso é difícil, e o percurso de carro dura cerca de dez horas.

As fotos publicadas no Facebook pelas autoridades mostram uma multidão ao pé de uma colina coberta de grama que se desprendeu em grande parte.

Kassahun Abayneh, porta-voz do distrito de Gofa, disse que houve fortes chuvas na noite anterior.

"Na manhã [da segunda-feira], moradores da região e a polícia se reuniram no local para tentar salvar as vítimas do primeiro deslizamento. Foi então que o segundo deslizamento aconteceu e as pessoas que estavam ali morreram."

Meskir Mitku, administrador-geral de Gofa, disse que mulheres, crianças e policiais locais estavam entre os mortos, de acordo com a emissora estatal da Etiópia.

Essa região do país foi atingida por inundações em abril e maio, durante a temporada de chuvas.

A Etiópia, segundo país mais populoso da África, com cerca de 120 milhões de habitantes (atrás apenas da Nigéria), é vulnerável a desastres climáticos, como inundações e secas.