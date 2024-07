Como fotografia de Trump após ser alvo de tiro impacta narrativa sobre atentado

Foi a primeira tentativa de assassinato de um presidente americano atual ou ex-presidente na era das redes sociais, e as teorias da conspiração, apontar de dedos e jogos de campanha se moveram na velocidade da internet, muito mais rápido do que os fatos reais do que aconteceu no comício de campanha do ex-presidente Donald Trump em Butler, Pensilvânia.

O ex-presidente Donald Trump é levado às pressas para fora do palco durante comício após ter levado um tiro na orelha - Getty Images via AFP

O assassinato de John F. Kennedy em 1963 deixou a nação em luto perplexo.

Teorias da conspiração proliferariam, é claro, e o filme de Abraham Zapruder dos últimos momentos de Kennedy seria estudado por décadas. Mas primeiro, houve luto. Os assassinatos de Robert F. Kennedy e do Rev. Martin Luther King Jr. em 1968 abalariam novamente a consciência pública, deixando os americanos se perguntando o que seria de seu país.

Mas na era dos memes e de postagens no X, no Truth Social, no Threads e no TikTok, a introspecção nunca seria o humor dominante. Raiva, culpa, até comédia eram as palavras de ordem de 2024. Uma foto de Trump, punho erguido, bandeira americana tremulando acima, tornou-se icônica instantaneamente.

Minutos após as primeiras imagens televisionadas de Trump segurando sua orelha ferida no sábado, vozes à esquerda estavam chamando de encenado, embora não fossem exatamente nomes conhecidos.

Pouco depois, nomes muito maiores à direita, incluindo o senador JD Vance de Ohio, um finalista para ser companheiro de chapa de Trump, haviam se decidido pelo argumento de que os democratas haviam preparado o terreno para uma tentativa de assassinato ao enquadrar a eleição de 2024 como uma batalha entre as forças da democracia e os soldados do fascismo. Claro que alguém iria atirar, diziam esses conservadores.

Antes que alguém soubesse algo sobre o homem que puxou o gatilho, os principais representantes de Trump, incluindo Vance e o senador Tim Scott da Carolina do Sul, estavam culpando o presidente Joe Biden e os democratas.

"Hoje não é apenas um incidente isolado", escreveu Vance no site de mídia social X, de propriedade do bilionário favorito da direita, Elon Musk. "A premissa central da campanha de Biden é que o presidente Donald Trump é um fascista autoritário que deve ser parado a todo custo. Essa retórica levou diretamente à tentativa de assassinato do presidente Trump."

Scott pegou a deixa: "Por anos, os democratas e seus aliados na mídia têm alimentado imprudentemente os medos, chamando o presidente Trump e outros conservadores de ameaças à democracia", escreveu. "Sua retórica inflamatória coloca vidas em risco."

As informações que ricochetearam pela internet nas primeiras horas após o tiroteio eram ao mesmo tempo ricas em detalhes e estranhamente carentes de substância. A entrevista da BBC com um homem que estava presente no comício foi impressionante: ele contou como viu um homem com um rifle rastejando em um telhado próximo e, por vários minutos, tentou avisar a polícia. Fotografias estáticas pareciam mostrar o corpo do atirador no telhado depois que ele foi morto.

Outro participante do comício contou sobre os esforços para salvar a vida da pessoa que morreu no local. No entanto, os motivos do atirador, muito menos sua identidade, permaneciam não confirmados pelas autoridades nas primeiras horas da manhã de domingo. Além do participante do comício que foi morto, outros dois ficaram gravemente feridos. Mas o mundo não sabia quem eram.

Líderes democratas, incluindo Biden, a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Barack Obama, condenaram amplamente a violência política. Um rifle do tipo AR-15 foi encontrado perto do homem que se acredita ser o atirador, o que poderia ter alimentado mais pedidos democratas por uma proibição de armas de assalto, mas os líderes do partido seguraram a língua.

Mas na era da internet, sempre há alguém que não o faz.

Os republicanos cavaram fundo para encontrar vozes mais obscuras à esquerda, como London Lamar, uma senadora estadual democrata no Tennessee, que formulou uma mensagem diferente. Lamar escreveu, e então apagou, "o extremismo do regime MAGA nos trouxe a este momento", mas não antes que conservadores tivessem feito capturas de tela e as enviassem voando pela internet.

Um assessor obscuro do deputado Bennie Thompson, D-Miss., tornou-se uma causa belli para alguns à direita por sugerir: "por favor, faça algumas aulas de tiro", mesmo quando membros reais do Congresso estavam lançando suas próprias bombas do lado direito.

"O Procurador Distrital Republicano do Condado de Butler, PA, deve imediatamente apresentar acusações contra Joseph R. Biden por incitar um assassinato", escreveu o deputado Mike Collins, R-Ga.

Um colega da Geórgia, a deputada Marjorie Taylor Greene, sugeriu: "Os democratas queriam que isso acontecesse."

Teorias da conspiração arquitetadas por heróis da extrema direita, como o ativista James O'Keefe, sugeriram que o Serviço Secreto de alguma forma estava envolvido através da "Comunidade de Inteligência do Estado Profundo". Os postadores do X e detetives da internet até nomearam o atirador - incorretamente. O homem era na verdade um jornalista de futebol na Itália.

Entre os usuários mais jovens das redes sociais, uma imagem do rosto de Trump photoshopado em um famoso retrato de Vincent van Gogh com uma orelha enfaixada e parcialmente amputada foi amplamente compartilhada, frequentemente com um irônico "muito cedo?" anexado.

Em alguns quadrantes da direita política, o clima era quase de celebração, enquanto apoiadores compartilhavam imagens de um Trump sangrando, punho erguido.

Minutos após a notícia do tiroteio, Musk aproveitou o momento para oficialmente endossar Trump para seus 189 milhões de seguidores no X, algo com o qual ele apenas flertara anteriormente. Ele então passou a noite amplificando sentimentos pró-Trump e castigando um bilionário da tecnologia liberal, Reid Hoffman, por uma vez ter dito que desejava ter feito de Trump "um mártir real".

Outro bilionário, o gestor de fundos de hedge Bill Ackman, seguiu o exemplo ao endossar Trump. Até Jeff Bezos, que tem evitado a política, se manifestou, declarando nas redes sociais que "nosso ex-presidente mostrou tremenda graça e coragem sob fogo literal".

No campo de Trump, o triunfalismo era palpável a menos de quatro meses do dia da eleição. Acima da foto instantaneamente famosa de Trump erguendo o punho com uma bandeira americana voando acima, seu chefe de campanha, Chris LaCivita, comparou o momento à Old Glory erguida sobre Iwo Jima, resumindo sua aparente alegria com um palavrão.

A mesma foto foi o pano de fundo para a conclusão de Donald Trump Jr. sobre seu pai: "Ele nunca vai parar de lutar para Salvar a América."