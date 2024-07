São Paulo

Um comício de Donald Trump em Butler, no estado da Pensilvânia, foi interrompido neste sábado (13) após sons de tiros. O ex-presidente foi retirado do local aparentemente ferido. O incidente repercutiu nas redes sociais e tem sido comparado ao atentado sofrido pelo então candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, em setembro de 2018.

Às 21h10, o termo "Trump" era o assunto mais comentado no X (antigo Twitter). Em terceiro lugar, aparecia "Adélio", em referência a Adélio Bispo de Oliveira, homem condenado por esfaquear Bolsonaro, quando fazia campanha na cidade de Juiz de Fora (MG).

Um participante do comício de Trump foi morto e um segundo está ferido em condições graves, segundo o promotor do condado, Richard Goldinger. O atirador foi morto pelo Serviço Secreto, disse o órgão.

A comparação com o atentado contra quem viria a ser eleito presidente do Brasil é feita tanto por apoiadores quanto por críticos. O senador e filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL), comemorou nas redes a morte do atirador.

Em junho, a Polícia Federal reiterou que Adélio agiu sozinho e que o caso sobre a tentativa de assassinato de Bolsonaro está encerrado.

Após tiroteio, imagem em que o ex-presidente Trump aparece com o rosto ensanguentado, de punho cerrado erguido e com a bandeira dos EUA ao fundo é analisada como potente pelos internautas.

Há quem analise nas redes sociais que o incidente faça Donald Trump retornar à Casa Branca.

Veja mais reações ao incidente que acometeu Trump em comício na Pensilvânia: