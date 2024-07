'Nos veremos na posse', diz Bolsonaro ao prestar solidariedade a Trump

São Paulo

Após sons que pareciam de tiros e Donald Trump ter sido retirado ferido de um comício que fazia no estado da Pensilvânia, com sangue no rosto e nas mãos, políticos bolsonaristas publicaram mensagens em apoio e solidariedade ao americano neste sábado (13).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) expressou solidariedade ao político e disse que encontrará com Trump, a quem chamou de "maior líder mundial do momento", na posse.

"Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos veremos na posse", escreveu Bolsonaro.

Donald Trump é retirado de comício após sons de supostos tiros interromperem evento - ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

O presidente Lula (PT) chamou de inaceitável e repudiou o ataque. "O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável", escreveu em rede social.

Também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prestou solidariedade a Trump. "Desejo pronta recuperação e que esteja de volta em breve às ruas para dar seguimento a sua campanha", escreveu em rede social.

Filhos do ex-presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se manifestaram sobre o caso, fazendo referência ao ataque sofrido pelo pai durante a campanha de 2018.

"A esquerda é assim no mundo inteiro! Sempre tentando resolver as coisas na bala ou na faca! Covardes! Acabaram de eleger o próximo presidente dos EUA! Alguma semelhança?", afirmou Flávio. Em outro post, ele incluiu as fotos de seu pai após a facada ao lado de registro de Trump neste sábado.

Eduardo escreveu: "Oramos para que tudo esteja bem com ele e as pessoas no local. O jogo do poder é cruel e sei o que seus familiares podem sentir agora. Mas se Deus quiser as informações a seguir serão de alívio".

"Nossa solidariedade a Donald Trump pelo atentado sofrido. Infelizmente esse é o modus operacional dos nossos adversários. Que Deus restabeleça sua saúde e o livre de todo mal", escreveu Michelle Bolsonaro.

Já o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) disse esperar que Trump esteja bem. "Grave atentado contra Trump nos Estados Unidos. Espero que o ex-presidente esteja bem e que o ataque seja esclarecido", publicou.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse estar consternada e destacou o fato de Trump ter levantado o punho antes de ser retirado do comício. "Esta imagem ficará para a história", escreveu

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) fez menção ao impacto do ocorrido para as eleições nos Estados Unidos. "Acabou! Só aqui já o elegeram para os dois mandatos seguidos. O cara é imorrível", escreveu junto a vídeo de Trump.