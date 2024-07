Itamaraty divulga alerta de segurança para brasileiros na Venezuela

Brasília

O Itamaraty publicou na noite desta segunda-feira (29) um alerta aos brasileiros que vivem ou estão na Venezuela para que evitem aglomerações e se informem pelas mídias sociais da embaixada sobre as condições de segurança do local onde estão. Nas últimas horas, protestos contra a vitória de Nicolás Maduro no pleito de domingo foram registrados no país.

"Em vista dos recentes acontecimentos na Venezuela, o Ministério das Relações Exteriores recomenda que brasileiros e brasileiras residentes, em trânsito ou com viagem marcada no país acompanhem a página e as mídias sociais da Embaixada do Brasil em Caracas, mantenham-se informados sobre a situação de segurança nas áreas onde se encontram e evitem aglomerações", diz o texto.

Policiais montam guarda ao lado de manifestantes que agitam bandeiras venezuelanas durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas - Yuri Cortez/AFP

A Embaixada do Brasil em Caracas disse permanecer atenta à situação e informou que em casos de emergência envolvendo brasileiros o plantão consular, +58 414-3723337 (com whatsapp), ou o plantão consular geral do Itamaraty, +55 (61) 98260-0610, devem ser acionados.

Na madrugada desta segunda, o CNE —controlado pelo chavismo— anunciou que o ditador Nicolás Maduro havia vencido as eleições de domingo. A divulgação foi rapidamente contestada pela oposição e por um grupo de líderes regionais.

Horas depois, Maduro foi proclamado presidente eleito para um terceiro mandato pelo CNE. "É irreversível", disse o líder do regime em Caracas.

O governo Lula (PT), que tem laços históricos com o chavismo, defendeu que o CNE divulgue as informações das mesas de votação. Em uma nota, o Itamaraty não parabenizou Maduro e pediu a publicação de "dados desagregados por mesa de votação".

O assessor internacional do presidente Lula (PT), embaixador Celso Amorim, encontrou-se na tarde desta segunda-feira com Maduro.

De acordo com interlocutores, Amorim pediu a Maduro que o CNE publique as atas de votação do pleito de domingo (28). Isso é parte do rito eleitoral local. Pessoas com conhecimento da conversa disseram que Maduro justificou a não publicação desses dados por causa de um suposto ataque hacker. De acordo com o ditador, as informações serão divulgadas nos próximos dias

Nesta segunda, o chanceler da Venezuela, Yván Gil, publicou um comunicado no qual determina que os governos de Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai devem retirar seus representantes diplomáticos do território de seu país.

No texto, Gil afirma que esses governos estão subordinados aos Estados Unidos e realizaram ações e declarações de ingerência em assuntos internos de Caracas.