Melania chama suspeito de atirar contra Trump de monstro e pede unidade nacional

A ex-primeira-dama americana Melania Trump divulgou uma carta neste domingo (14) em que chama de monstro o suspeito de atirar contra seu marido, o ex-presidente Donald Trump, na véspera durante um comício na Pensilvânia.

Trump foi ferido na orelha, mas foi retirado do palco pelo Serviço Secreto e passa bem. Antes de deixar o comício, ainda com sangue no rosto, o republicano levantou o punho e disse a seus apoiadores: "Lutem, lutem".

Já o atirador foi morto por agentes de segurança no local.

A ex-primeira-dama Melania Trump discursa durante uma cerimônia de naturalização de imigrantes, em dezembro de 2023 em Washington. - SAUL LOEB/AFP

No texto de Melania, divulgado na rede Truth Social, criada por seu marido, ela fez um apelo pela unidade para além das divisões políticas nos EUA. "América, o tecido da nossa gentil nação está rasgado, mas nossa coragem e nosso bom senso precisam se sobrepor a isso e nos juntar novamente", escreveu.

"Quando eu vi aquela bala violenta atingir meu marido, Donald, percebi que minha vida, e a vida de Barron [filho de Melania e Trump], estavam à beira de uma mudança devastadora."

Ela também prestou solidariedade às demais vítimas do tiroteio. Um participante do comício foi morto, e outros dois estão feridos em estado grave.

"Um monstro que via o meu marido como uma máquina política desumana tentou silenciar a paixão de Donald —sua risada, sua criatividade, seu amor pela música e sua inspiração. As principais facetas da vida do meu marido —seu lado humano— foram enterradas sob a máquina política. Donald, o homem generoso e atencioso com quem eu atravesso os melhores e os piores tempos", escreveu ela.

Ao fazer um apelo por unidade, ela disse que a política americana é apenas uma das formas que podem ajudar a melhorar a vida nas comunidades.

"Vamos todos lembrar que, quando chegar o momento de olhar para além da esquerda e da direita, para além do vermelho e do azul [cores dos partidos Republicano e Democrata], nós todos viemos de famílias com a paixão de lutar juntos por uma vida melhor enquanto estamos aqui neste reino terreno".