Kamala Harris arrecada R$ 1,1 bilhão em uma semana após desistência de Biden

A vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris arrecadou, em uma semana, US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão) em doações para financiar sua candidatura nas eleições americanas, marcadas para o dia 5 de novembro.

Segundo informações da campanha de Kamala à Casa Branca, 66% desse valor foi enviado por novos doadores.

Kamala Harris acena em base aérea no estado de Maryland neste domingo (27) - Stephanie Scarbrough/via Reuters

Kamala é a favorita para representar o Partido Democrata na disputa pela Casa Branca desde o último dia 21, quando ela recebeu o apoio do atual presidente, Joe Biden, logo após ele anunciar que não concorreria à reeleição.

A vice recebeu o apoio da maioria dos delegados que devem consolidar a escolha de seu nome na convenção democrata, que vai ocorrer em agosto, na cidade de Chicago.

O vice-gerente da campanha, Rob Flaherty, disse na rede social X que 170 mil novos voluntários se inscreveram para fazer campanha pela vice-presidente na última semana.

Biden, 81, acabou desistindo da disputa após quase um mês sendo alvo de críticas por seu desempenho no primeiro debate contra o empresário Donald Trump. Havia também preocupações com sua saúde e capacidade mental.

"Com este ato altruísta e patriótico, o presidente Biden está fazendo o que ele tem feito ao longo de sua vida de serviço: colocando o povo americano e nosso país acima de tudo", disse Kamala na ocasião. "Eu estou honrada em ter o endosso do presidente e minha intenção é merecer e ganhar essa nomeação."

A expectativa de eleitores democratas é que o nome de Kamala reenergize a base do partido. Um dos chefes da campanha, o ex-prefeito de Nova Orleans, Mitch Landrieu, disse que ela teve "uma das melhores semanas que nós já vimos na política nos últimos 50 anos".

Pesquisas eleitorais feitas desde que Kamala Harris se tornou a candidata presumida dos democratas indicam um empate técnico com Trump.

Uma pesquisa do Wall Street Journal divulgada na sexta-feira (25) coloca Trump dois pontos percentuais à frente de Harris, enquanto outra feita pela Reuters/Ipsos coloca Harris à frente, também por dois pontos.

Desde o anúncio, líderes republicanos aumentaram as críticas à Kamala. O governador da Flórida, Ron DeSantis, por exemplo, disse que ela era "incrivelmente insípida", e que os democratas teriam de fazer "uma nevasca de mentiras" para distanciá-la da administração de Biden em pautas como imigração.

A campanha de Trump divulgou no começo do mês que havia arrecadado US$ 331 milhões (R$ 1,86 bilhão) no segundo trimestre do ano, superando os US$ 264 milhões (R$ 1,49 bilhão) obtidos por Biden no mesmo período.