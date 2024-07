Bronze da ginástica impede que Brasil repita dia sem pódios em Paris-2024

São Paulo

Depois de passar a segunda-feira (29) fora do pódio, o Brasil voltou a comemorar uma conquista em Paris-2024, desta vez na ginástica artística.

Rebeca Andrade e companhia conquistaram uma inédita medalha por equipe, o bronze, ficando atrás dos EUA, da estrela Simone Biles, e da Itália.

Esse pódio elevou o Brasil para a décima colocação no quadro de medalhas (por total de condecorações), com quatro pódios (uma prata e três bronzes). Os EUA lideram, com 26, seguidos pela anfitriã França (18).

A seguir, um resumo da participação brasileira nesta terça-feira (30) nos Jogos franceses.

Badminton

Ygor Coelho foi eliminado com a derrota para o sul-coreano Jeon Hyeok-jin (2 sets a 0).

Basquete

Depois de perder na estreia para a França, a seleção masculina caiu novamente, desta vez diante da Alemanha, por 86 a 73.

O resultado deixa a equipe com pouca chance de classificação para os mata-matas. Ainda falta uma partida, contra o Japão.

Boxe

Na categoria até 80 kg, Wanderley "Holyfied" Pereira passou para as quartas de final ao vencer o haitiano Cedrick Belony-Duliepre.

Michael Douglas (até 51 kg), que perdeu do cubano Alejandro Claro Fiz, e Tatiana Chagas (até 54 kg), que perdeu da sul-coreana Im Ae-ji, estão eliminados.

O pugilista Wanderley "Holyfield" Pereira acerta golpe no haitiano Cedrick Belony-Duliepre, a quem derrotou na luta em Paris - Mohd Rasfan - 30.jul.2024/AFP

Ciclismo BMX

Na categoria freestyle, Gustavo Bala Loka se classificou para a final.

Ginástica artística

A equipe feminina fez história ao faturar o bronze inédito.

Rebeca Andrade obteve a melhor nota de toda a sessão, 15.100 no salto, e conquistou sua terceira medalha olímpica –em Tóquio-2020, foi ouro no salto e prata no individual geral.

A principal ginasta do país disputará ainda quatro finais (individual geral, salto, solo e trave), tendo como maior adversária Simone Biles, dos EUA.

Handebol

Enfrentando a equipe da casa, a França, a seleção feminina perdeu o segundo jogo seguido nos Jogos: 26 a 20.

Mesmo com duas derrotas e apenas uma vitória, o time ainda pode se classificar para os mata-matas. Os próximos adversários são Holanda e Angola.

Judô

O dia não foi bom para os brasileiros que foram ao tatame. Tanto Ketleyn Quadros (até 63 kg), bronze em Pequim-2008, como Guilherme Schmidt (até 81 kg) não chegaram à disputa de medalhas.

Assim, o judô do Brasil continua com duas láureasmedalhas nesta edição olímpica, conquistadas do domingo (28) por Willian Lima (prata) e Larissa Pimenta (bronze).

Rúgbi sete

Na disputa do nono lugar, a seleção feminina foi goleada pelo Japão por 38 a 7.

Tênis

Dia de eliminações para o Brasil. A dupla masculina, Thiago Monteiro/Thiago Wild, caiu diante de Krajirek/Ram, dos EUA (2 sets a 0).

A dupla mista, Luisa Stefani/Thiago Wild, perdeu de Wang/Zhang, da China (2 sets a 0).

Tênis de mesa

Cotado para ganhar medalha, Hugo Calderano avançou ao superar o espanhol Alvaro Robles por 4 sets a 2. Vitor Ishiy foi eliminado ao perder de Dimitrij Ovtcharov, da Alemanha.

O mesa-tenista Hugo Calderano se prepara para sacar contra o espanhol Alvaro Robles nas Olimpíadas de Paris - Stephanie Lecocq - 30.jul.2024/REUTERS

Tiro com arco

Tanto Marcus D’Almeida, um dos favoritos a ganhar medalha em Paris-2024, como Ana Luiza Caetano ganharam seus dois confrontos e avançaram para as oitavas de final.

Vôlei de praia

Pela fase de grupos, as duplas femininas fizeram bonito e alcançaram a segunda vitória em duas partidas, encaminhando a classificação para os mata-matas.

Carol e Bárbara derrotaram Paulikiene/Raupelyte, da Lituânia, por 2 sets a 0, mesmo placar de Duda e Ana Patrícia contra Liliana/Paula, da Espanha.

No masculino, George e André perderam dos cubanos Dias e Alayo. Com uma vitória e uma derrota, os brasileiros têm ainda um jogo a disputar e podem se classificar.