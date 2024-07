Líderes europeus defendem Biden após confusão de nomes na cúpula da Otan

Madri, Berlim e Roma | Reuters

Líderes europeus defenderam o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após confusão de nomes feita pelo americano durante a cúpula da Otan, em Washington, nesta quinta-feira (11). A imprensa do continente, por outro lado, interpretou as escorregadas como novas evidências de que o democrata não está apto para derrotar Donald Trump na eleição presidencial de novembro.

Biden, 81, causou espanto no encontro da aliança militar ao apresentar o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, como "presidente Putin". Pouco depois, durante entrevista coletiva organizada há dias para fortalecer a confiança pública na capacidade do presidente, ele trocou o nome de sua vice-presidente, Kamala Harris, pelo de Trump.

O presidente americano, Joe Biden, fala durante cerimônia de encerramento da cúpula da Otan ao lado de Volodimir Zelenski (dir.) e outros líderes europeus - Stefan Rousseau - 11.jun.2024/AFP

Biden enfrenta pedidos de democratas e apoiadores para abandonar sua campanha à reeleição particularmente após o debate com o republicano no fim de junho —sua catastrófica performance cristalizou preocupações sobre sua capacidade de vencer a o pleito e de lidar com as demandas da Casa Branca por mais quatro anos.

Enquanto os líderes europeus que participaram da cúpula foram diplomáticos em relação a Biden e elogiaram a organização do evento, a imprensa europeia, como o Daily Telegraph, do Reino Unido, afirmou que "Biden parece acabado".

"Escorregões de língua acontecem, e se você monitorar sempre todos, encontrará o suficiente", disse o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz quando questionado por repórteres sobre Biden confundir Zelenski com Putin.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

A fala foi ecoada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e pelo primeiro-ministro holandês, Dick Schoof.

O recém-eleito primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que ele e o presidente foram capazes de abordar várias questões "rapidamente" durante o primeiro encontro deles. "Ele estava realmente em boa forma e mentalmente ágil —absolutamente por dentro de todos os detalhes", disse Starmer à BBC.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que Biden parecia "bem" e que participou de todas as sessões da cúpula, ao contrário de outros líderes. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi menos efusiva, mas elogiou a organização de Biden de "uma cúpula muito boa".

Líderes estrangeiros não estão no negócio de especular sobre quem vencerá a eleição nos EUA, disse uma autoridade europeia, destacando algumas das conquistas de Biden, incluindo a aprovação de um pacote de ajuda à Ucrânia no Congresso sem maioria.

"Nós, como aliados, não vamos especular pelas costas de Biden sobre a perspectiva de Trump vencer", disse a autoridade. "Ninguém pode dizer com certeza que Trump vai ganhar."

Outros políticos europeus foram menos indulgentes.

Geert Wilders, cujo partido de ultradireita venceu a última eleição na Holanda, zombou de Biden, publicando nas redes uma foto de Zelenski e Kamala sob o título: "Presidente Putin encontra Vice-Presidente Trump".

Ucranianos questionados pela Reuters foram simpáticos a Biden por sua confusão entre Zelenski e Putin.

"Acho que ele estava apenas cansado", disse Ievhen, um especialista em TI de 33 anos em Kiev que se recusou a dar seu sobrenome.

Mas ele também se preocupou que tais gafes "poderiam ter certas consequências para a Ucrânia", se o público dos EUA parasse de confiar em Biden —dadas as preocupações sobre como Trump, se eleito, trataria a Otan e a invasão da Rússia.

A entrevista coletiva após a cúpula da aliança não convenceu a imprensa europeia de que Biden pode reconstruir a confiança em sua capacidade neurológica.

"Esta era a chance de Joe Biden conquistar os céticos. Ele a desperdiçou", dizia a manchete do Times de Londres, enquanto o Il Giornale, da Itália, concluiu que era o "fim da linha para Biden".

O Frankfurter Allgemeine Zeitung, da Alemanha, descreveu a entrevista coletiva final de Biden como uma "humilhação". "Para dizer de forma dura: a dignidade do ocupante do cargo foi irreversivelmente manchada", afirmou a publicação.

O jornal britânico The Guardian concordou, descrevendo a entrevista como "dolorosa de assistir" e "política como um esporte sangrento".

O diário suíço Neue Zuercher Zeitung concluiu que a única chance dos democratas de derrotar o republicano em novembro é Biden se retirar da corrida. "Um velho homem flexionando seus músculos políticos e levantando sua voz frágil não parece poderoso. Este presidente não está apto para um segundo mandato", escreveu o jornal de Zurique.