Lula diz que ataque a Trump 'deve ser repudiado veementemente'

São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de inaceitável e repudiou o ataque contra Donald Trump, ocorrido em comício, no estado da Pensilvânia, neste sábado (13).

"O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável", escreveu.

Um comício de Donald Trump em Butler, no estado da Pensilvânia, foi interrompido neste sábado após sons de tiros. O ex-presidente foi retirado do local aparentemente ferido. A campanha do republicano diz que ele está bem e passando por exames.

Donald Trump é retirado de comício após sons de supostos tiros interromperem evento - ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Uma pessoa do público e o atirador foram mortos, e uma segunda pessoa foi ferida e está em condições graves, segundo o promotor do condado, Richard Goldinger.

No momento em que os barulhos foram ouvidos, Trump levou a mão à orelha direita e, em seguida, abaixou-se, assim como vários apoiadores que apareciam no fundo da transmissão. Ao se levantar, ele tinha um pouco de sangue na orelha, bochecha e mãos.

Lula já declarou apoio ao oponente de Trump e atual presidente, Joe Biden, para as eleições nos Estados Unidos em novembro.

"Como democrata estou torcendo para que o Biden saia vitorioso. Tenho uma relação sólida com ele e pretendo manter", afirmou Lula em entrevista no último dia 27 à rádio Itatiaia. Em fevereiro, Lula também tinha declarado sua afinidade com a candidatura de Biden.

Nas redes, políticos bolsonaristas estão usando o ataque contra o americano para criticar a esquerda e retomar o episódio da facada contra Jair Bolsonaro (PL) na campanha de 2018.

O acontecimento deste sábado embaralha ainda mais a corrida eleitoral pela Casa branca. Trump lidera a corrida por uma margem apertada, segundo pesquisas de intenção de voto. A convenção republicana, em que ele será oficializado como o candidato do partido, está programada para começar nesta segunda (15).