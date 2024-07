Vídeo obtido por site mostra instante em que suspeito atira em Trump; assista

Um vídeo obtido pelo site TMZ, cujo as imagens não são muito claras, mostra o suspeito de atirar contra Donald Trump de bruços em cima de um telhado segundos antes de ser morto. Ele segura um rifle, mira e dispara contra a multidão que assistia ao discurso do ex-presidente em Butler, na Pensilvânia, nos EUA, no fim da tarde de sábado (13).

É possível ver que o atirador tem cabelos castanhos compridos e parece estar vestindo uma camisa cinza e calças caqui. Ele está tentando "mirar cuidadosamente em um alvo à distância antes de atirar", segundo o TMZ.

Uma mulher grita: "Crooks venha aqui". O vídeo não mostra o homem atirando. Mas ouve-se uma rápida sucessão de tiros, seguidos por gritos e uma confusão generalizada.

Agentes do Serviço Secreto retiraram o ex-presidente do palco após a série de tiros. Trump foi visto com sangue na orelha e chegou a erguer punho depois de se levantar do chão.

O candidato republicano Donald Trump, 78, é visto com sangue no rosto cercado por agentes do serviço secreto ao ser retirado do palco em comício de campanha na Pensilvânia - Rebecca Droke - 13.jul.24/AFP

Em outras imagens, que não puderam ser verificadas, o corpo do suposto agressor é visto caído no telhado inclinado de um prédio baixo de onde foram disparados os tiros. Acredita-se que o homem tenha agido sozinho.

Testemunhas disseram ao TMZ e à estatal britânica BBC, que também publicou o vídeo do atirador de bruços, que as pessoas viram o suseito e estavam tentando soar o alarme, mas por algum motivo, ele conseguiu disparar contra o ex-presidente antes de ser morto.

De acordo com o site TMZ, o cinegrafista Michael Difrischia virou a câmera para o atirador depois que os tiros de retaliação puderam ser ouvidos, e o suspeito já está deitado sem vida. Alguém diz: "É exatamente por isso que precisamos do maldito Trump aqui."

Difrischia contou ao TMZ que ele e sua mulher, Amber, estavam assistindo ao comício do lado de fora do local principal, em pé e perto de algumas árvores, com cerca de outras 40 pessoas, quando ela notou o suspeito subindo em um prédio próximo. "Nos disseram que ele subiu, depois se arrastou até sua posição."

O site TMZ afirma que a identidade desse atirador no telhado não foi revelada, muito menos o motivo dos disparos.

Mas o suspeito de atirar no ex-presidente dos EUA Donald Trump foi identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks. Ele tinha 20 anos e era de Bethel Park, Pensilvânia, disseram os investigadores em um comunicado. Segundo a imprensa americana, Crooks era filiado ao Partido Republicano.

Além do atirador, um espectador morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas. O candidato republicano ergueu o punho em desafio ao ser conduzido para um local seguro e depois disse: "Eles atiraram em mim com uma bala que rasgou o topo da minha orelha direita".

Trump foi levado a um hospital e está estável. Horas após o atentado ele emitiu uma declaração agradecendo às forças de segurança e condenando a tentativa contra sua vida.

O presidente democrata Joe Biden, que enfrentará Trump em uma eleição altamente polarizada, afirmou que "não há lugar nos Estados Unidos para este tipo de violência". Os dois conversaram depois, segundo a Casa Branca.