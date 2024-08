Hamas diz ter matado um refém e ferido outros dois na Faixa de Gaza

Reuters

Um refém israelense foi morto pelo homem que o vigiava, e duas mulheres também cativas do Hamas ficaram gravemente feridas na Faixa de Gaza, disse nesta segunda-feira (12) o porta-voz das Brigadas al-Qassam do Hamas, Abu Ubaida.

"Em dois incidentes separados, dois soldados do [Hamas] designados para guardar prisioneiros inimigos atiraram em um prisioneiro sionista, matando-o imediatamente, e também feriram gravemente duas prisioneiras", disse Ubaida.

Fotografias em Tel Aviv dos reféns feitos pelo Hamas em Israel - Oren Ziv - 11.ago.2024/AFP

"O governo inimigo [de Israel] é totalmente responsável por esses massacres e pelas reações resultantes que afetam a vida dos prisioneiros sionistas", afirmou o porta-voz em um comunicado publicado no Telegram.

Ele disse que um comitê foi formado para investigar os detalhes, e que as descobertas serão anunciadas posteriormente, acrescentando que o grupo tenta salvar as duas reféns que ficaram feridas.

Esta é a primeira vez que as brigadas, o braço armado do Hamas, diz que seus guardas mataram reféns. O grupo tem atribuído mortes anteriores de sequestrados em Gaza a bombardeios israelenses no território palestino. O refém morto e as atingidas não foram identificados.

O porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, escreveu em árabe no X: "Nos últimos minutos, o Hamas terrorista publicou um relatório alegando que, em dois incidentes separados, integrantes do Hamas mataram um refém israelense e feriram duas mulheres cativas. Neste estágio, não há documento de inteligência para confirmar ou refutar as alegações do Hamas. Continuamos a investigar a credibilidade da declaração e forneceremos informações quando as tivermos."

Os incidentes ocorrem logo após o grupo terrorista palestino nomear o líder de Gaza, Yahya Sinwar, um dos mentores por trás do ataque a Israel em 7 de outubro, como seu novo líder após o assassinato do ex-líder Ismail Haniyeh, em Teerã, no dia 31 de julho.

No sábado, um ataque aéreo israelense em um complexo escolar na Cidade de Gaza, que abrigava famílias palestinas deslocadas, matou cerca de cem pessoas.

Israel disse nesta segunda que 31 terroristas estavam entre os mortos. O Hamas e o Jihad Islâmica, outro grupo que atua na Faixa, negaram as acusações israelenses e disseram que nenhum homem armado estava na escola.

O incidente ocorre em meio a relatos conflitantes sobre as expectativas em relação aos resultados das negociações visando encerrar a guerra em Gaza, marcadas para quinta-feira. O Hamas, no domingo, lançou dúvidas sobre sua participação nas negociações esperadas.