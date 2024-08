Lula recebe rival de Milei um mês após encontro de líder argentino com Bolsonaro

Brasília

O presidente Lula (PT) recebe nesta terça-feira (13) o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, adversário político de Javier Milei.

O encontro entre Lula e Kicillof, que consta na agenda oficial do petista, ocorre pouco mais de um mês depois de Milei ter viajado a Santa Catarina para participar de um evento conservador e se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante ato alusivo aos 50 anos da morte do ex-presidente Juan Domingos Perón.

O peronista Kicillof também vai ser recebido em Brasília pelo chanceler Mauro Vieira, no Itamaraty. Consta ainda na agenda um encontro do peronista com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Autoridades do governo da província de Buenos Aires disseram que o objetivo da viagem será a discussão de temas econômicos e de investimentos.

Kicillof foi um dos únicos nomes do peronismo que saiu forte das urnas na onda que levou Milei ao poder. Ele foi reeleito com ampla margem governador da província de Buenos Aires, que é separada do governo autônomo da capital e concentra quase 40% da população do país.

Ele foi ministro da Economia do país durante o governo de Cristina Kirchner. Também foi deputado.

Embora liderem as maiores economias da América do Sul e os principais sócios do Mercosul, Lula e Milei são adversários e nunca tiveram uma reunião ou ligação telefônica.

A animosidade remonta à campanha argentina. Milei chamou Lula de corrupto e disse que não se reuniria com o petista por ele ser "comunista".

No cargo, as relações bilaterais têm sido conduzidas por Vieira e pela chanceler argentina, Diana Mondino.

A viagem de Milei a Santa Catarina em julho e o encontro com Bolsonaro foi visto como uma provocação pelo Itamaraty, uma vez que ele sinalizou priorizar sua relação com o ex-presidente, que é oponente político de Lula.

A situação, no entanto, não escalou porque Milei poupou Lula de críticas em seu discurso na conferência Cepac, que ocorreu em Balneário Camboriú (SC).

Em pronunciamento, lido a uma plateia lotada de ativistas de direita, e com Bolsonaro no palco, Milei discorreu sobre os males do socialismo e denunciou a oposição a suas reformas econômicas na Argentina.