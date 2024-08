Entrevista de Trump a Musk atrasa, e bilionário culpa ataque

Washington

Mais uma tentativa de fazer um grande evento político no X (ex-Twitter) não funcionou como o esperado. Uma entrevista de Donald Trump a Elon Musk, marcada para as 21h (horário de Brasília) atrasou por aproximadamente 40 minutos, virando motivo de reclamação, piada e até golpe nas redes sociais.

O evento se soma a outras interações recentes do republicano com influenciadores, em uma estratégia para alcançar eleitores mais jovens e menos engajados politicamente. A conversa com Musk foi ouvida por mais de 1 milhão de pessoas, segundo a plataforma.

O dono do X culpou um suposto ataque massivo pela falha e disse que estava trabalhando para resolvê-la. Nas redes sociais, porém, o problema remeteu imediatamente ao fracasso do lançamento da candidatura do republicano Ron DeSantis à vaga do partido na disputa pela Casa Branca, em maio do ano passado.

O bilionário Elon Musk, dono da plataforma X, durante evento em Paris - Gonzalo Fuentes - 16.jun.23/Reuters

A transmissão foi marcada por diversas falhas técnicas, ganhando ares de prenúncio ao derretimento do governador da Flórida que se viu a partir de então.

Golpistas aproveitaram o interesse na conversa entre Musk e Trump. No YouTube, um canal que simula pertencer à Tesla transmite um vídeo que se anuncia como a entrevista, mas na verdade parece ser uma versão do bilionário criada por inteligência artificial em que ele pede que o espectador deposite uma criptomoeda em troca de receber o dobro do valor depositado.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Por volta das 21h40, quase 10 mil pessoas assistiam o vídeo. Apoiadores do empresário, por sua vez, afirmam que ele e Musk "quebraram a internet".

Trump havia sido banido pelo Twitter em 2021, após o 6 de Janeiro e antes de a plataforma ter sido adquirida por Musk. O empresário lançou sua própria versão da rede social, chamada Truth, e se manteve nela mesmo após o X autorizar novamente sua conta. A exceção havia sido o dia em que foi fichado na Geórgia, quando postou sua foto retirada pelas autoridades naquele dia.

Nesta segunda, Trump voltou com força total à sua conta no X, e fez diversas postagens. Em resposta, a campanha de Kamala Harris usou uma conta na Truth para tirar sarro da falha da conversa com Musk, repostando um comentário feito pelo empresário após o fracasso de DeSantis.

"Wow! O lançamento no Twitter de DeSanctus é um desastre! A campanha inteira dele será um desastre. Prestem atenção!", disse Trump na época.

Quando a conversa finalmente começou, o republicano repetiu o discurso que vem fazendo nos últimos meses: atacou imigração e prometeu deportação em massa, criticou Joe Biden e Kamala Harris, se disse perseguido politicamente e cobrou os europeus de contribuírem mais com a Otan.

Ele também contou novamente como foi sua tentativa de assassinato na Pensilvânia, algo que disse que não faria após narrar a história em seu discurso na convenção republicana.

A entrevista durou cerca de duas horas. Musk, que endossou o empresário no mês passado, concordou na maior parte do tempo com Trump e disse estar torcendo por ele. "Se tivermos mais quatro anos de fronteiras abertas, não sei se teremos um país", afirmou o dono do X.

Como Trump, ele afirmou que Kamala não é moderada, mas sim uma radical. O candidato disse que a adversária está mais à esquerda do que Bernie Sanders, e a chamou de "lunática".

Já o presidente argentino, Javier Milei, foi elogiado por ambos. Trump disse que o latino-americano é um grande fã do "Make America Great Again" e que seu governo está indo muito bem contra a inflação.

O mau exemplo na região, segundo a conversa, é a Venezuela. "Deveria ser próspera. Tem reservas fenomenais de tudo. Mas se o governo é ruim, isso empobrece as pessoas", disse, alertando que, da mesma forma, os EUA não podem tomar sua riqueza como algo garantido.

O bilionário disse estar interessado em fazer parte de um eventual governo Trump. Musk sugeriu a criação de uma espécie de comissão para fiscalizar os gastos públicos, e se ofereceu para integrá-la. O republicano elogiou a proposta e o dono da Tesla como um "grande cortador", em referência a redução de custos em suas empresas.

Musk se descreveu como alguém moderado politicamente, e introduziu a entrevista como uma oportunidade de eleitores independentes ouvirem "uma conversa de verdade" com Trump.

À vontade, o republicano disse que o "aquecimento nuclear" é mais perigoso que o global, e fez piada com a crise climática, afirmando que ela abre uma oportunidade para mais imóveis à beira-mar. Ele também relembrou quando chamou o ditador norte-coreano Kim Jong-un de "rocket man", e ouviu de Musk que esses tuítes "foram épicos".

O bilionário mencionou uma carta que recebeu de Thierry Breton, da Comissão Europeia, em que o organismo o alertava sobre possíveis violações da legislação regional em caso de divulgação de informações falsas no evento com Trump.

Tanto Musk quanto apoiadores do republicano classificaram o gesto como censura. O candidato, porém, não entrou no assunto, e o aproveitou apenas como gancho para acusar os europeus de não contribuírem com a Otan como deveriam.