Reitora da Universidade Columbia renuncia ao cargo meses após onda de protestos

Washington | Reuters

A reitora da Universidade Columbia, Minouche Shafik, anunciou sua renúncia nesta quarta-feira (14), quase quatro meses após a onda de protestos nas instituições de ensino americanas contra o apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra contra o Hamas.

"Também tem sido um período de turbulência, no qual foi difícil superar as visões divergentes em nossa comunidade. Esse período teve um impacto considerável na minha família, assim como em outras pessoas da nossa comunidade", disse Shafik em um email enviado a funcionários e estudantes.

Egípcia, Shafik é economista e foi a primeira mulher a assumir a reitoria de Columbia. Antes, desde 2017, ela dirigia a London School of Economics, uma das instituições mais prestigiosas do Reino Unido. Ela também já foi vice-presidente do Banco Mundial e ocupou cargos de direção no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco da Inglaterra.

A renúncia de Shafik, que assumiu o cargo em julho passado, ocorre em um momento inesperado, dado o reinício próximo das aulas nas próximas semanas e o arrefecimento dos protestos no campus, que, no caso de Columbia, atingiram seu ápice no fim de abril, com a invasão de prédios da universidade por manifestantes e posterior desocupação feita pela polícia de Nova York, onde fica a instituição.