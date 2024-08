Imprensa publica fotos de esposa de ex-presidente da Argentina depois de agressão

São Paulo

A imprensa argentina publicou nesta quinta-feira (8) fotos que mostrariam a ex-primeira-dama da Argentina, Fabíola Yañez, depois de ter sido agredida pelo ex-presidente do país Alberto Fernández, no cargo de 2019 a 2023. Segundo os veículos de imprensa, as imagens fariam parte da denúncia apresentada por Yañez contra Fernández.

As fotos foram publicadas pelo portal de notícias infobae.

Segundo o veículo, que afirma ter tido acesso a trocas de mensagens entre a ex-primeira-dama e o ex-presidente, parte das agressões ocorreram em agosto de 2021 —o jornal Clarín havia falado em ocorrências em 2022 Nas duas ocasiões, Fernández era presidente da Argentina.

Em uma das capturas de tela publicadas pelo infobae, Yañez escreve: "você me bate há três dias seguidos", e envia as fotos das agressões a Fernández, que responde com "por favor, pare, me sinto muito mal".

O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernández, durante visita oficial a Pequim, capital da China, em 2023 - Parker Song - 17.out.23/AFP

Yañez denunciou o marido nesta terça-feira (6), durante uma audiência virtual realizada pelo juiz federal Julián Ercolini, segundo a publicação La Nación. Ercolini é também responsável por processos relacionados a abuso de autoridade e peculato contra o ex-presidente.

O juiz determinou medidas preventivas imediatas. Com isso, Fernández está proibido de sair do país e de se aproximar de Yañez —medida tomada pelo juiz depois que a ex-primeira-dama disse estar sofrendo terrorismo psicológico. Segundo o La Nación, o ex-presidente negu as acusações e afirmou que provará a verdade perante a Justiça.

Fernández deixou a presidência com a eleição de Javier Milei, que derrotou o candidato do peronismo, Sergio Massa, ex-ministro da Economia de Fernández. O porta-voz do atual presidente se manifestou sobre a denúncia, escrevendo na rede social X que "o kirchnerismo foi uma infinita vergonha. Senhores, nunca mais".