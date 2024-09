Em nova troca, Rússia e Ucrânia libertam 206 prisioneiros de guerra

Kiev e Moscou | AFP e Reuters

Rússia e Ucrânia realizaram, neste sábado (14), a troca de 206 prisioneiros, 103 de cada parte, após um acordo negociado pelos Emirados Árabes Unidos, que inclui soldados russos capturados por Kiev na região fronteiriça de Kursk. Foi a segunda troca anunciada em dois dias.

O presidente Volodymyr Zelenski afirmou que os 103 ucranianos eram militares. "Nosso povo está em casa", disse Zelenski no aplicativo de mensagens Telegram. "Trouxemos com sucesso outros 103 guerreiros do cativeiro russo para a Ucrânia."

Prisioneiro ucraniano solto depois de acordo com a Rússia - Presidência ucraniana/AFP

Zelenski postou fotos de militares envoltos na bandeira ucraniana azul e amarela, falando em celulares e posando para fotos em grupo em um local não revelado.

No total "103 militares russos foram devolvidos daquele território [Kursk] controlado pelo regime de Kiev", informou o Ministério da Defesa russo. "Em troca, foram entregues 103 prisioneiros de guerra do exército ucraniano", acrescentou.

Segundo o órgão, os Emirados Árabes foram responsáveis pelos esforços de mediação que permitiram a troca. Foi o oitavo esforço com a participação do país desde o começo de 2024.

Os militares russos foram capturados na ofensiva ucraniana na região russa de Kursk. "Todos os soldados russos estão atualmente em Belarus, onde recebem a ajuda psicológica e médica necessária", acrescentou o ministério.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Kiev e Moscou têm trocado prisioneiros com frequência desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022, e a troca de sábado foi a terceira desde que a Ucrânia começou uma incursão na região fronteiriça de Kursk, na Rússia, no início de agosto.

Oficiais ucranianos disseram anteriormente que suas tropas haviam capturado pelo menos 600 soldados russos durante a operação, e que isso ajudaria a garantir o retorno dos ucranianos capturados.

Nesta sexta (13), outro acordo permitiu que 49 ucranianos capturados pelos russos em meio à guerra fossem libertados. O número de russos não foi divulgado.

A ofensiva de Kiev lançada em 6 de agosto na região fronteiriça russa de Kursk pegou o exército russo de surpresa. A Ucrânia anunciou a prisão de centenas de soldados de Moscou.

O chefe de gabinete do presidente, Andrii Iermak, afirmou que havia sete civis entre os libertados na sexta. Os demais eram integrantes do Exército, da Guarda Nacional, da polícia e do serviço de vigilância de fronteira. Segundo Iermak, alguns dos prisioneiros emancipados participaram da defesa de Mariupol, no sul, no início do conflito —o cerco de aproximadamente três meses à cidade portuária terminou com milhares de civis mortos.

Outra permuta realizada anteriormente, no último dia 24, foi uma das maiores. Na ocasião, um total de 230 detidos foi libertado, sendo 115 por Kiev e 115 por Moscou. Ambos os acordos foram mediados pelos Emirados Árabes Unidos.

A ação ocorre em um momento em que o Exército de Zelenski ocupa parte da região de Kursk, na Rússia, localizada na fronteira com a Ucrânia. Kiev afirma que suas tropas capturaram pelo menos 600 soldados russos durante a incursão, o que teria facilitado as negociações pela troca de prisioneiros.