A Pizza da Mooca ganha o título da melhor pizzaria de São Paulo

São Paulo

Acostumada a elogios, A Pizza da Mooca ganha mais um prêmio em 2023: o de melhor pizzaria da cidade, segundo o júri.

A primeira casa abriu há 12 anos no bairro que deu origem ao nome —e mudou de rua recentemente para dobrar a capacidade. A segunda inaugurou em Pinheiros durante a pandemia. Iluminação gostosa, decoração moderna e cozinha aberta compõem os espaços. Na verdade, há um terceiro ponto, só para delivery, que passou a funcionar na Mooca há cerca de três meses.

Pizza sabor castelões, da Pizza da Mooca, a melhor de São Paulo - Keiny Andrade/Folhapress

Comandada pelo chef Fellipe Zanuto, e hoje com os sócios Murillo Dias e Bruna Zanuto, A Pizza da Mooca serve individuais e opções de seis pedaços ao estilo napolitano. Massa de fermentação lenta, farinha importada da Itália, aquele cheirinho de pão fresco quando assado...

Sim, a espera após o pedido é quase uma tortura. Mas a pizza fininha e leve de bordas altas sai rapidinho, em cerca de 15 minutos, e as mesas "giram" rápido.

Se a ideia for se alongar, problema não há. Uma entradinha cai bem: por exemplo, o supplì al telefono, uma espécie de bolinho com arroz arbóreo e tomate, ou os pizza rolls, massinhas enroladas com calabresa.

As coberturas mais pedidas, segundo a gerência, são as clássicas caprese, marguerita e muçarela. Depois vem outra tradicional, mas com um toque autoral: portuguesa de molho bechamel no lugar do vermelho, presunto de Parma tostado e ovo mole.

Aliás, interessante a variedade no cardápio que leva molho branco. Dentre as três provadas, ganhou a da nonna, com bechamel, frango, cream cheese e rúcula.

Taças de vinhos a preços honestos merecem elogios. Ah, e guarde espaço para os cannoli na sobremesa. O de ricota cremosa com pistache é um belo gran finale.

A Pizza da Mooca

R. da Mooca, 1.747, Mooca, região leste, tel. (11) 3571-1221, @apizzadamooca