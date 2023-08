Albero dei Gelati, que preza sazonalidade, é eleita a melhor sorveteria de SP

São Paulo

O melhor sorvete de São Paulo, parece, dá em árvore. E na Albero dei Gelati ("árvore de sorvete", no original italiano), vem acompanhado de um discurso sustentável que desvia das galinhas felizes e das laranjas colhidas por fazendeiros igualmente satisfeitos que povoaram storytellings recentes.

A proposta ali é chamada de "gelato agrícola", que se traduz em preferência por ingredientes orgânicos, parceria com pequenos produtores e valorização dos ingredientes sazonais. Os sabores mudam de acordo com o que estiver disponível localmente na época, mas podem incluir stracchino (um queijo fresco) com goiabada, canastra (com queijo da Serra da Canastra, castanha-de-caju e mel), caramelo com flor de sal, torta de maçã e ricota com doce de leite.

Sorvertes de uvaia (no alto), goiaba (no centro) e morango; sorveteria foi eleite a melhor de São Paulo - Keiny Andrande/Folhapress

Na dúvida, peça para provar, e as miniporções serão servidas em colheres de inox (e não nas tradicionais pazinhas de plástico). Quando decidir os sabores, escolha entre a casquinha crocante (produzida ali mesmo) ou o copinho, feito de mandioca e pupunha (biodegradável e também comestível).

As colheres que acompanham também são biodegradáveis, derivadas de cana-de-açúcar. O sorvete, ele próprio, é cremoso, com sabor pronunciado do ingrediente e pouco açúcar —o de pistache tem um fundo quase salgado e vai muito bem com café. Aliás, o café vem acompanhado de um copinho generoso de sorvete. Na medida perfeita para melhorar a tarde sem contar como uma sobremesa.

A unidade de Pinheiros tem cadeiras agradáveis de frente para a rua e uma geladeira com produtos de parceiros, que fornecem queijos, creme de leite e iogurtes. Ir de carro, além de menos sustentável, implica numa dificuldade extra de estacionar, por exemplo, num concorrido sábado à tarde.

Albero dei Gelati

R. dos Pinheiros, 342, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 95824-3818, @albero_br