A maioria dos entrevistados pela pesquisa Datafolha que costumam frequentar bares têm o hábito de ir tanto a locais na região onde moram (82%) quanto em outras partes da cidade (79%). Apesar disso, 71% desses paulistanos vão a locais perto de onde residem com mais frequência —já 51% optam por endereços mais distantes.

Drinque do Bar dos Arcos, em São Paulo - Keiny Andrade/Folhapress

Os moradores do centro e da zona norte são mais fiéis aos bares de suas regiões do que os que moram nas zonas sul e leste. Essa fidelidade dos que residem na zona norte se reflete nas citações ao Bar do Luiz Fernandes, com índices expressivos na maioria das categorias pesquisadas.

O levantamento revela ainda que não há diferenças significativas no comportamento de homens e mulheres em relação à frequência com que vão a bares: 83% deles frequentam locais perto de casa, contra 81% delas. Quanto à ida a bares em outras regiões, esses índices são 80% e 79%, respectivamente.

Comparando-se os atuais resultados com os obtidos antes da pandemia, verifica-se que houve uma mudança no comportamento das mulheres. Em 2019, 77% delas iam a bares perto de casa e 70% a locais mais distantes. Entre os homens esses índices eram maiores em seis (83%) e em dez pontos percentuais (80%).

Os mais jovens são os frequentadores mais assíduos: 64% costumam ir pelo menos uma vez por semana a bares no bairro onde moram e 35% vão com a mesma regularidade a locais em outras regiões. A frequência vai diminuindo conforme aumenta a faixa etária. Entre os que têm entre 26 e 40 anos, 58% vão a bares na região onde moram com maior frequência, na faixa seguinte (de 41 a 55 anos) esse índice cai para 53% e chega a 47% entre os que têm 56 anos ou mais.