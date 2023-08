Dengo produz o melhor chocolate de São Paulo com cacau 100% brasileiro

São Paulo

Genival Lacerda cantava que a força do cacau era milagre do amor. Para o júri d’O Melhor de São Paulo, o fruto também faz Dengo, marca que produz o melhor chocolate.

Quando venceu a categoria em 2019, cinco lojas integravam o catálogo paulistano. Hoje, são 11, sendo que a unidade da avenida Faria Lima abarca restaurante, doçaria e visita guiada. O tour tem objetivos claros: salientar que ali não se vendem bombas de açúcar e de gordura hidrogenada, marcar oposição entre Dengo e o chocolate commodity e evidenciar que o cacau 100% brasileiro é o rei do pedaço.

Drágeas de café, bombons, quebra-quebra e trufas ao leite do Dengo - Keiny Andrade/Folhapress

No estaladiço quebra-quebra (R$ 26,90, 100 g), item mais criativo e vendido da grife, outros nacionais são reverenciados. Cupuaçu, cajá, limão e jaca conferem azedinho para apreciadores de chocolates frutados.

Castanhas, pimenta baniwa e até tapioca se misturam às massas com diferentes concentrações de cacau —36% no mais leitoso, 70% no mais intenso—, para formar as placas de chocolate que ornam as vitrines. Quem chega pode degustar, mas aqui vai um spoiler: isso não torna mais fácil a decisão sobre o sabor preferido.

Na dúvida por onde começar? Prestigie as pepitas (amêndoas de cacau torradas, crocantes e cobertas de chocolate; R$ 37,90, 100 g). Além dos produtos a granel, há trufas de textura macia (R$ 3,90) e barras embaladas —na loja da Faria Lima, dá para personalizar o envoltório com fotos.

Barato não é. Uma barrinha de 20 g custa R$ 7,80, mas Dengo contrabalança o preço ao regalar os clientes com chocolates densos e de aroma potente, sem recorrer a aromatizantes e excesso de dulçor. O valor embute a pegada ESG (sigla em inglês para princípios ambientais, sociais e de governança) da marca, que vende sustentabilidade e proximidade com pequenos produtores da Bahia.

Recém-inaugurada, a loja de Paris importa todos os ingredientes daqui. Caminho livre para a força do "chocolat brésilien" suscitar amores na terra do éclair.

Dengo

