Dr. Oetker e Royal empatam como melhor gelatina na opinião de paulistanos

São Paulo

Sobremesas com gelatina costumam povoar a parte da memória em que vivem as festas de infância —talvez a mais emblemática delas seja o mosaico, em que cubos coloridos desse ingrediente se misturam a creme de leite e leite condensado em uma travessa.

Esse imaginário de preparos caseiros recebe um tratamento diferente de cada uma das marcas vencedoras nesta categoria da pesquisa Datafolha, a americana Royal e a alemã Dr. Oetker. As empresas centenárias ficaram empatadas na preferência do consumidor paulistano com 21% cada uma.

Dr. Oetker e Royal são preferidas dos paulistanos na hora de fazer gelatina - Keiny Andrade/Folhapress

"Em 2023, a Royal comemora cem anos no Brasil e está presente no dia a dia dos consumidores e em suas lembranças, inspirando nossos consumidores em seus momentos em família", diz Paloma di Santo, diretora de marketing de bebidas em pó da Mondelez Brasil, companhia dona da Royal.

A lembrança mencionada pela executiva faz referência ao personagem Bocão e ao slogan "Abra a boca, é Royal". "A imagem do Bocão ainda vive na imaginação desse público [dos anos 1980 e 1990], que mantém o consumo dos produtos", diz di Santo.

Talvez isso explique como a empresa se saiu melhor na pesquisa com pessoas acima de 41 anos (28%) do que com consumidores de 16 a 25 anos (2%) —faixa que teve identificação maior com a Dr. Oetker (12%).

Em sintonia com esses consumidores, a Dr. Oetker se vale da ajuda de criadores de conteúdo para ensinar receitas coloridas e descomplicadas com o ingrediente. Em sua rede social é possível encontrar, por exemplo, copinho de gelatina com chocolate e o creme de iogurte com gelatina.