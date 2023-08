Estadão é o melhor bar para ir de madrugada em SP segundo o Datafolha

São Paulo

Ao chegar ao Estadão pela manhã, é possível encontrar alguém tomando café ao lado de um grupo que, depois de sair da balada, devora uma feijoada —servida às quartas e sábados. No almoço, colegas de trabalho se reúnem para um lanche no balcão e, no final da tarde, para festejar a happy hour. Mas o horário de grande movimento é das 22h às 5h, principalmente nos fins de semana.

Lanche de pernil, do Bar Estadão - Divulgação

Aberto desde 1968, o bar foi eleito pelos paulistanos o melhor da cidade para ir de madrugada. A cozinha funciona 24 horas, dividida em três turnos. Em qualquer momento, o grande sucesso do cardápio é o sanduíche de pernil.

Para preparo do lanche, o restaurante usa pernil fresco, recebido diariamente. Nos finais de semana e feriados, são vendidas cerca de 60 peças por dia. Cada uma delas rende de 45 a 50 lanches —mas também há pratos que levam a carne.

No forno, oito peças são assadas por vez a 180ºC durante cinco horas, com injeção de vapor, para que não fiquem secas por dentro. O molho é feito com óleo, cebola, louro, alho, orégano, cenoura, tomate e pimentão.

Agora, o bar está relançando o sanduíche de pernil com aliche, que era servido quando a casa começou a funcionar. Também foi incluído ao cardápio o lanche de lombo suíno defumado, com molho de mostarda e mel e vinagrete.

Estadão

Viaduto Nove de Julho, 193, Centro, tel. (11) 3257-7121, @barelanchesestadao