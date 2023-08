Hospedaria é eleito o melhor restaurante para ir com a família em São Paulo

São Paulo

Simples, saboroso, eficiente. Com essa receita, o Hospedaria atrai quem procura uma bela refeição rápida num dia agitado, mas também quem pretende se alongar sobre os pratos e fazer do almoço ou do jantar um momento de encontro e partilha.

Da entrada à sobremesa, o menu segue a proposta de oferecer itens da cozinha paulista, uma mistura inspirada sobretudo na experiência dos imigrantes italianos da Mooca. Não se trata, contudo, de cantina; nem o ambiente nem o cardápio se aproximam de uma. A ideia é relembrar aquilo que se fazia em casa, às vezes quase literalmente, às vezes com toques autorais.

Parmegiana, lagarto no vinagrete e bolinho de arroz, do Hotelaria - Keiny Andrade/Folhapress

Assim convivem na mesma carta o pão quente para chuchar no molho de tomate (R$ 32), e, por exemplo, a polenta cremosa com porchetta marinada e assada em baixa temperatura, com cogumelos e molho feito com ervas, azeite e limão-siciliano (R$ 75).

Durante a semana, a casa apresenta sua versão do prato do dia, ali chamado "rango de funça". Por R$ 42, pode-se comer um tradicional picadinho de carne na segunda-feira, uma feijoada na quarta ou um estrogonofe de frango na sexta.

Quem quiser mais variedade e tiver mais fome, o almoço-executivo sai por R$ 65 e inclui uma entrada (mix de folhas ou bruschetta de lagarto), um prato principal e uma sobremesa (bolo de coco ou brigadeiro com bolacha água e sal).

Entre os pratos principais, destaque para o arroz cremoso com creme de queijo e ovo mole, recobertos de uma grande e deliciosa variedade de vegetais (R$ 66).

O restaurante também tem alternativas como o parmigiana, que pode servir duas pessoas (R$ 149), e, aos domingos, macarrão do dia com molho de tomate, polpetas de carne, queijo cremoso e manjericão (R$ 125 para duas pessoas).

Como não poderiam faltar sandubas numa cozinha paulista, lá estão o pão com berinjela empanada mais queijo meia cura (R$ 52) ou o buraco quente com molho bolonhesa (R$ 49), entre outros.

Hospedaria

R. Borges de Figueiredo, 82, Mooca, região leste, tel. (11) 2291-5629, @hospedariasp