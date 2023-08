La Serena é o melhor restaurante para almoço de negócios em São Paulo

São Paulo

Espécie de hub da Faria Lima, o shopping JK Iguatemi ferve na hora do almoço, quando escritórios inteiros parecem migrar para suas muitas opções de restaurantes, marchando e ocupando mesas em turmas.

Para quem precisa de um ambiente mais tranquilo, o La Serena, situado numa esquina do piso térreo, é bastante amigável.

Panciotti de burrata com crudo de atum e polvo grelhado, do La Serena, melhor restaurante para almoços de negócios - Keiny Andrade/Folhapress

É um restaurante com dupla personalidade, mas de uma maneira interessante. Na entrada, parece mais um bar, com um balcão de mármore em formato de ferradura, piso de ladrilho, música de consultório em volume agradável, luz baixa e poltronas confortáveis junto às mesas.

Já o salão contíguo é maior, mais iluminado e arejado, mas segue sendo um refúgio para os que precisam discutir em paz os detalhes daquela abertura de capital.

A cozinha é italiana, com opções de massas, carnes e peixes, muitos a preços de Faria Lima, na casa dos três dígitos. Há também um menu-executivo mais convidativo (R$ 124), com cardápio variado. No dia da visita da Folha, consistia numa salada de folhas com presunto de Parma de entrada, opções de massa ao tomate ou namorado com legumes de prato principal e frutas ou musse de chocolate de sobremesa.

Tudo muito gostoso, mas com porções que poderiam ser maiores. Se estiver de barriga vazia, melhor ir nas outras opções de pratos, que incluem papardelle de javali (R$ 116) e lasanha com fonduta de parmesão, mortadela italiana e pistache (R$ 115). À noite, a casa serve pizzas de longa fermentação.

Apesar da presença de executivos, quem não estiver preocupado com o sobe e desce da Bolsa não precisa se sentir intimidado. Clientes do shopping com sacolas, alguns sozinhos, ocupam várias mesas.

Um ponto alto é o serviço, extremamente eficiente e rápido. Quem chega sem reserva é acomodado no balcão até ser encaminhado para uma mesa, um processo que raramente leva mais de 15 minutos. Para a turma que precisa marchar de volta à Faria Lima para mais uma tarde de trabalho, e que sabe que tempo é dinheiro, trata-se de um grande diferencial.

La Serena

Shopping JK Iguatemi - av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Vila Olímpia, região sul, @laserena_sp