Pilão é o café em pó mais lembrado por 37% dos paulistanos

São Paulo

Em todas as últimas cinco pesquisas realizadas pelo Datafolha, a Pilão apareceu como a marca de café em pó mais citada. Neste ano, é a preferida de 35% dos paulistanos.

Criada em 1978, ela hoje faz parte do grupo JDE (Jacobs Douwe Egberts), um dos maiores do setor no mundo. Tamanha conexão com o consumidor vem do fato de o café Pilão ser reconhecido como uma bebida forte, encorpada, bem ao gosto brasileiro, afirma Susana Hernández, diretora de marketing. "Somos um povo que gosta de misturar o café com leite e açúcar e, para que o sabor do café se destaque, ele precisa ser forte."

Pilão é a marca de café mais lembrada pelos paulistanos, mostra pesquisa Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

Segundo estudo feito pelo grupo, a bebida faz parte do cotidiano de 98% dos lares do Brasil, uma das taxas de penetração mais altas do planeta. O consumo médio passa de três xícaras por dia. "Em todos os países, o café é um veículo de união com a família, um meio de abrir a conversa com o amigo. Para os brasileiros, é ainda mais especial."

A marca foi mencionada por 42% dos entrevistados da zona leste de São Paulo e por 38% dos paulistanos que ganham até dez salários mínimos. Mas o portfólio diversificado, que vai do café moído básico aos itens premium, põe a Pilão na despensa de todas as classes sociais —a linha Cafeteria engloba blends elaborados para máquinas de expresso, cafeteiras italianas e coadores.

"Nossa filosofia é servir um café para cada xícara, seja para quem prefere o preparo simples do dia a dia, seja para quem busca algo mais sofisticado, com notas de sabor. Os cafés especiais já fazem parte da cultura de grandes capitais, mas são uma tendência cada vez mais pulverizada."