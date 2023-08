Regô, no centro de São Paulo, é eleito melhor bar bom e barato pelo júri

São Paulo

No cruzamento da rua Rego Freitas com a Epitácio Pessoa, no centro de São Paulo, a fachada escura, mesmo com os vitrais, não é capaz de dar spoiler do que esconde. Na porta, o segurança pergunta: "Veio encontrar alguém?". A casa é pequena e, mesmo numa terça-feira à noite, está operando em alta capacidade. Estamos no Regô.

Caso esteja indo ao encontro de alguma pessoa, você entra. Do contrário, fica do lado de fora esperando vagar uma banqueta no balcão retangular com luzes vermelhas.

Os drinques Guimarães Rosa, Sagarana e lulone - Foto: Keiny Andrade/Folhapress Produção: Ana Requião

Moderninho, o bar foi inaugurado em 2019 e oferece tudo o que o centro da capital paulista pode ter de mais descolado. Luzes baixas, instalações industriais e três mesas para dois compõem o ambiente conduzido por música instrumental.

Com mais de 40 drinques, a cartela e os preços do Regô justificam a alta procura. Entre clássicos e autorais, os valores orbitam a faixa dos R$ 35. Seco e apimentado, o Sagarana (R$ 45) é um dos autorais mais curiosos. Tequila branca, jalapeño, xerez fino, vermute seco e aperitivo vínico compõem a bebida apresentada em uma taça.

Para quem procura por algo mais clássico, o Fitzgerald (R$ 32) é um dos mais pedidos. Com gim, limão-siciliano, xarope e Angostura, é servido no copo arredondado com um gelo retangular ao meio.

Entre conversas e drinques, vem também a vontade de beliscar. O bar oferece bolinho de arroz, feito com escarola, castanha-de-caju e leite vegetal (R$ 27), e porcovo, linguiça suína apimentada acompanhada de

ovo caipira (R$ 28), entre outros petiscos.

Aos fins de semana, só se senta de frente ao instagramável balcão onde o bartender prepara as bebidas quem chega com antecedência. Isso, porém, não compromete a experiência no local. Na calçada equipada com bancos, é possível beber e petiscar até vagar um espaço dentro do bar.