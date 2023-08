Riviera vence como o melhor bar que funciona até altas horas em São Paulo

São Paulo

Se a espera é um indicador de sucesso, não há dúvidas de que o bar Riviera atingiu o seu. Na esquina da avenida Paulista com a rua da Consolação, a casa oferece como boas-vindas uma previsão de fila para quem pede uma mesa no salão principal, no segundo andar. A demora é compensada com um atendimento atencioso e opções de drinques no bar, situado no térreo.

Drinque Akakor do Riviera, melhor bar altas horas - Keiny Andrade/Folhapress

Fica de pé quem quer. E são muitos os que preferem, seja na beira do balcão, seja na área externa, para fumantes. O som ambiente vira uma soma de conversas, a iluminação é fraca e o público, diverso. No balcão do bar, dois homens com camisa da firma, um casal LGBTQIA+ e uma turma de gringos dividem o espaço decorado com referências históricas e muito neon vermelho.

Inaugurado em 1949, o Riviera abriu e fechou algumas vezes. Foi marcante na boemia paulistana em épocas distintas, como nos anos 1960 e começo dos 1990. Sumiu na virada do milênio e voltou com a dupla Facundo Guerra e Alex Atala em 2013.

Agora, vive uma nova fase sob administração do grupo Fábrica de Bares, dono de clássicos como Bar Brahma e o Bar Léo. Desde o ano passado, funciona 24 horas por dia. O bar no térreo está sempre aberto. O salão do segundo andar fecha às 4h30 para limpeza e reabre às 8h com café da manhã.

O cardápio é enxuto, porém variado, com entradas, sanduíches, hambúrgueres e oito pratos "democráticos", assim batizados, que incluem opções como nhoque, carnes e polenta. Para lembrar que estamos num bar, há tira-gostos clássicos, todos fritos, claro.

Com cozinha aberta até altas horas, a casa é uma raridade na São Paulo depois do Psiu, o Programa de Silêncio Urbano. A regra de 2016 estabelece que locais que vendem bebida alcoólica não podem funcionar entre 1h e 5h sem adequação acústica.

Num mercado em que a concorrência é míngua, o Riviera entrega o que promete.

Riviera Bar

Av. Paulista, 2.584, Consolação, região central, WhatsApp (11) 94746-1951, @rivierabars