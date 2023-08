Sadia conquista título de melhor frango pela 5º vez

São Paulo

A Sadia fez valer a força de sua mascote, o franguinho Lek Trek, e pela quinta vez venceu nessa categoria da pesquisa Datafolha, com 38% da preferência dos consumidores.

O último ano foi agitado para a marca e para o personagem, que tentou dar uma força no hexa da seleção masculina. O comercial com Lek Trek e Neymar, principal nome da equipe comandada pelo técnico Tite, fazendo uma dancinha foi transmitido à exaustão durante a Copa do Qatar, tanto em canais pagos quanto na TV aberta.

Frango da Sadia vence pela quinta vez a categoria, segundo pesquisa Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

O hexa não veio, mas a força da peça publicitária pode ter ajudado no penta do frango, um dos principais produtos da Sadia. "É o nosso item que mais aparece nos pratos dos brasileiros", diz Luiz Franco, diretor-executivo de marketing e inovação da BRF, grupo criado em 2009 que uniu Sadia e Perdigão. Ele afirma que o Brasil é o maior mercado para a empresa, que está presente em mais de cem países, incluindo Chile, Argentina, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Japão, China, África do Sul e Angola.

Além da exposição na TV, a marca tem amplificado a interação com consumidores em redes sociais, trabalhando com um time de influenciadores. Ao todo, a Sadia tem mais de 60 produtos com frango listados em seu site, dos mais variados cortes, como asa inteira, coxa, sobrecoxa (que pode ser desossada), peito e moela.

Há também a linha com o selo Sadia Bio, que indica a certificação de bem-estar animal e ser livre de antibióticos. Os frangos usados nesse segmento recebem rações 100% vegetais, produzidas apenas na fábrica, em Lucas do Rio Verde (MT).