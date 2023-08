Sadia tem o melhor salame e presunto na opinião do paulistano

São Paulo

Há quem não dispense um lanchinho com frios no meio da tarde. Mas, se é possível ficar em dúvida na hora de escolher o recheio —presunto ou salame—, não tem discussão em torno da marca: é Sadia.

Os embutidos da empresa alcançaram a liderança na pesquisa Datafolha, feita com consumidores de São Paulo das classes A e B. Enquanto o salame conquistou o bicampeonato, com 37% da preferência, o presunto é pentacampeão, com 64%.

Salame e presunto da Sadia são os preferidos dos paulistanos, segundo o Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

Para se manter firme no imaginário, a marca nascida em 1944, em Santa Catarina, investe forte na publicidade. Em 2022, a agência Africa criou a campanha "Seu dia pede Sadia", com inserções na TV aberta. No começo deste ano, o projeto teve uma pequena variação, "Seu verão pede Sadia".

"Na ocasião, contamos com o reforço de mídia exterior em São Paulo, com mensagens e imagens que levaram às ruas os lanches com presunto e salame para diferentes ocasiões de consumo, do café da manhã ao lanche da madrugada", diz Luiz Franco, diretor-executivo de marketing e inovação do grupo BRF, que inclui a Sadia.

"A comunicação visual tinha como foco os produtos e receitas, que despertavam o desejo dos consumidores. Essas situações também foram trabalhadas no digital", completa, citando ações em parceria com influenciadores e participação em podcast.

Além da linha tradicional, com ou sem capa de gordura, o presunto está disponível na categoria especial, com a versão royale e o tipo Parma desossado. Já o salame inclui as variações hamburguês, italiano, salaminho e o snack Salamitos.