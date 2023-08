Sococo é a marca de leite de coco preferida dos paulistanos

São Paulo

Dois irmãos portugueses se radicaram em Maceió, ralaram muito e resolveram plantar coco no Pará. Parece salada, mas é Sococo. A empresa venceu a categoria leite de coco na pesquisa Datafolha com folgados 50% —para se ter uma ideia da força da marca, a segunda colocada teve 5% de lembrança.

A Sococo mantém sua sede na capital alagoana desde 1966, mas só lançou o leite de coco três anos depois. "Foi um grande hit de vendas por conta da sua consistência diferenciada. De lá para cá, são 54 anos, uma trajetória longeva", diz Paulo Roberto de Maya Gomes, diretor comercial da Sococo.

Sococo foi a marca preferida para leite de coco, segundo o Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

Ele ressalta como diferencial da marca o controle de toda a cadeia produtiva. "Plantamos, cultivamos e colhemos os nossos cocos", afirma. A companhia tem desde 1979 sua própria fazenda no Pará, estado com condições favoráveis de solo e clima.

A Sococo conta com mais de 1,5 milhão de coqueiros e exporta para mais de dez países, número que deve aumentar nos próximos anos, segundo o executivo.

O leite de coco, aliás, é o produto mais vendido da empresa (seguido de perto pela água de coco), que detém 40% do mercado brasileiro —em São Paulo, o desempenho é proporcional ao nacional.

Para explorar as várias serventias do leite de coco, a Sococo lançou uma campanha com receitas em seus canais digitais —em que é possível aprender a fazer desde bolo com ameixa e doce de leite até pão de coco no vapor. "Estamos sempre atentos a tudo que ocorre nas redes, mapeando tendências e garimpando oportunidades, tudo para criar conteúdo exclusivo