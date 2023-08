Tank Brewpub é o melhor bar de cerveja com bebidas frescas direto da fábrica

São Paulo

Qual a melhor cerveja para se tomar? Diz o ditado alemão —povo que leva muito a sério esse tipo de pergunta—, que a melhor é aquela que você toma enquanto pode ver a chaminé da fábrica. Em outras palavras, não há melhor cerveja do que aquela fresquinha, que acabou de sair do tanque. O ditado resume a prática do "beba local".

Cervejas do Tank Brewpub, o melhor da categoria em São Paulo - Keiny Andrade/Folhapress

Assim é no Tank Brewpub, melhor bar de cervejas de acordo com o júri d’O Melhor de São Paulo. Não tem chaminé, mas é possível ver toda a produção fermentando ou repousando nos tanques atrás do belo balcão.

O simples fato de o vencedor ser um brewpub (ou seja, que produz a cerveja no local) demonstra um amadurecimento do mercado. Com varanda ajardinada, decoração industrial e bar com 20 torneiras, o Tank quase foi descartado antes mesmo de abrir. O projeto, que começou a ser pensado em 2018, entrou na fase de execução só em 2020, duas sema - nas antes de estourar a pandemia.

"Pensei em desistir ou embargar a obra", diz Julia Fraga, que repete com Fabio Comolatti a parceria de sucesso do Ambar Cervejas Artesanais (um taproom, que tem as torneiras, mas não produz no local). A dupla inaugurou o bar em setembro de 2020 e, como diria a música, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram.

Prestes a completar três anos, o Tank já produziu mais de 130 receitas. Algumas não podem faltar, como a american light lager Chopinho (R$ 15, 330 ml) ou a juicy IPA Call Me Juicy (R$ 25). Neste inverno, a novidade foi a doppelbock Tankator, com 7,5%. Antes de servir, o atendente esquenta uma haste de inox e mergulha no copo, fazendo subir uma espuma levemente aquecida, que amplifica aromas e sabores caramelados —parece que jogaram um marshmallow no copo.

Enquanto este texto é finalizado, outra novidade deve estar saindo do tanque do Tank, sem chaminé.

Tank Brewpub

R. Amaro Cavalheiro, 45, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 93208- 2352, @tank_brewpub