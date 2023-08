The Liquor Store é a melhor coquetelaria de São Paulo por esmero nas receitas

São Paulo

Aberto em novembro do ano passado, o The Liquor Store orgulhosamente se "esconde" no piso superior do restaurante japonês Goya, nos Jardins. Apenas uma pequena e discreta placa indica que ali, apesar de quase nenhuma evidência, está um dos melhores bares de coquetéis da cidade.

À frente, o unknown cocktail; à direita, o apple pie sour, do The Liquor Store - Keiny Andrade/Folhapress

O local quase secreto traz a assinatura do chef Thiago Bañares, criador do Tan Tan e do Kotori, já famosos em Pinheiros. Dos irmãos mais velhos, o The Liquor Store herdou o apreço pelos melhores ingredientes, o esmero na execução das receitas e a cordialidade no atendimento.

Com apenas 20 disputados lugares —recomenda-se fazer reserva pelo link disponível no Instagram—, incluindo o belo balcão e quatro mesinhas, o ambiente à meia-luz com trilha sonora num volume confortável (coisa rara hoje em dia) é perfeito para quem aprecia um bom drinque com toque autoral sem muita frescura.

Com preços que vão de R$ 35 a R$ 66, a carta é dividida entre os coquetéis da casa (sete opções, incluindo o misterioso unknown cocktail, cujos ingredientes vale a pena tentar adivinhar), clássicos (16, entre eles o black Manhattan, que troca o vermute doce por Amaro Averna) e cinco variações do dry martíni que, às quartas —e somente às quartas, não adianta insistir—, ainda têm a companhia de ostras frescas (R$ 25, com duas unidades).

Mesmo que muitas das receitas sejam clássicas em sua essência, é notável o cuidado dos profissionais do balcão (sempre dispostos a tirar qualquer dúvida do cliente) no preparo das infusões, na mistura dos ingredientes e na busca pela inovação e excelência em cada coquetel, incluindo o gelo esculpido à faca e as taças ideais para cada drinque, inclusive na temperatura.

Mas atenção: como se trata de um tradicional speakeasy, não há quase nada para comer, apenas pequenas porções de azeitonas, queijos, damasco e anchovas (de R$ 35 a R$ 45). O suficiente para uma leve enganada no estômago entre um drinque e outro.



The Liquor Store

Al. Franca, 1.151, 1º andar, Jardim Paulista, região oeste, @theliquorstore.sp