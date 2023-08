Veloso é eleito o melhor bar para comer em SP segundo o Datafolha

São Paulo

Com casca crocante e recheio cremoso, a coxinha de frango com Catupiry atrai gente de todos os cantos para a Vila Mariana. Acompanhada de molho caseiro apimentado, a delícia pode ser saboreada sozinha (R$ 7,50) ou na porção com seis (R$ 45). Por mês, cerca de 50 mil unidades saem da cozinha.

Mas ela não é a única responsável por eleger o Veloso um dos melhores bares para comer na cidade. Outros dois quitutes disputam o segundo lugar na preferência da clientela: o pastel de bobó de camarão e o bolinho de carne. Para os vegetarianos, o campeão é o bolinho de arroz com shiitake.

Ainda são famosas as caipirinhas, servidas em copos generosos. Entre as mais pedidas estão a de pitaia, a de três limões com rapadura e a que mistura jabuticaba, limão-siciliano e frutas vermelhas. Os preços variam entre R$ 24 e R$ 35.

Os outros dois ganhadores da categoria também contam com grandes sucessos no cardápio: o Bar do Luiz Fernandes, com o bolinho de carne, e o Bar do Juarez, com a picanha no réchaud.

