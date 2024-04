Banco usa recursos digitais para agilizar etapas do financiamento de imóvel

São Paulo

O setor de crédito imobiliário encerrou 2023 em alta. De acordo com o balanço anual da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança), foram registrados R$ 251 bilhões em concessões, um crescimento de 4% em relação ao ano anterior.

Esse foi o segundo melhor resultado da série histórica, superado apenas pelos R$ 255 bilhões atingidos em 2021.

Ao todo, 994 mil unidades habitacionais foram financiadas no país no ano passado, sendo que 500 mil —pouco mais da metade— receberam recursos através da poupança e do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

A expectativa da Abecip é de que a curva de crescimento se mantenha. Segundo Sandro Gamba, presidente da associação, espera-se a concessão de R$ 259 bilhões em 2024.

Maior agente financeiro de habitação do Brasil, a Caixa Econômica Federal detém cerca de 67% do mercado. Na opinião de 20% dos paulistanos entrevistados pelo Datafolha, o banco oferece o melhor crédito imobiliário da cidade.

Entenda a metodologia da pesquisa Datafolha Entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março deste ano, o Datafolha realizou 1.008 entrevistas com pessoas com 16 anos ou mais, pertencentes às classes A e B da cidade de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

É a segunda vez que a Caixa chega ao pódio da categoria, que estreou em 2023 na premiação O Melhor de São Paulo Serviços. Neste ano, o melhor índice (28%) foi conquistado entre os paulistanos com renda familiar mensal entre 5 e 10 salários mínimos.

Fundada em janeiro de 1861 por dom Pedro 2º, ainda com o nome de Caixa Econômica da Corte, o banco incorporou, há 38 anos, o BNH (Banco Nacional da Habitação).

Com isso, assumiu a liderança no setor e, desde então, vem ampliando a oferta de financiamentos imobiliários, movimento que ganhou impulso extra com a criação do programa Minha Casa, Minha Vida, em 2009.

Embora o MCMV englobe imóveis rurais para famílias com renda anual de até R$ 96 mil, é nas cidades que o projeto tem maior tração.

Segundo Inês Magalhães, vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, as operações de concessão de crédito imobiliário são contratadas principalmente por moradores de áreas urbanas, da faixa etária entre 30 e 40 anos, com renda mensal de até R$ 4.000.

Como a obtenção de um financiamento costuma ser um processo complexo, novos recursos digitais, como o aplicativo Habitação Caixa, têm facilitado o acesso. Pela tela do smartphone, o cliente pode fazer simulações, enviar documentos e avaliar seu crédito.

Após a assinatura do contrato, o mesmo canal permite amortizar a dívida com recursos próprios, alterar a data do vencimento, solicitar uma pausa ou renegociar a dívida.

"A Caixa é uma instituição financeira pública, que transforma a vida das pessoas ao fomentar a inclusão e o desenvolvimento sustentável. É o principal banco de crédito imobiliário do país, que viabiliza o acesso à moradia digna, com ampla capilaridade em todo o território brasileiro", afirma a executiva.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

20% das menções

Fundação

1861

Unidades

26,5 mil agências e pontos de atendimento

Funcionários

86.794

Faturamento

Não divulga

Crescimento

Não divulga